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Россия хочет выкрутить руки Киеву на переговорах по транзиту - "Нафтогаз"
09 августа 2019, 20:09 • 60 • Политика
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев обвинил Россию в намерении в ходе трёхсторонних встреч по поводу транзита газа в Европу затянуть переговоры до наступления холодов. По его мнению, Москва собирается прибегнуть к "шантажу и выкручиванию рук".
"Мы видим, что Россия настроена отсрочить начало переговоров, чтобы с наступлением холодов в который раз прибегнуть к шантажу и выкручиванию рук", - написал Коболев в своем Facebook. Перед этим глава "Нафтогаза" заявлял, что Украина накопила более 16 млрд кубометров газа в подземных хранилищах.
Ранее в Еврокомиссии сообщили о соглашении Москвы и Киева обсудить условия заключения нового договора о транзите газа. По словам представителей европейской стороны, Брюссель и Киев заинтересованы в том, чтобы заключить его сроком на 10 лет, в то время как Москва хотела бы ограничиться двумя годами максимум - пока не заработает "Северный поток - 2".
В начале августа новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк сообщил о том, что переговоры по транзиту газа из России через территорию Украины возобновятся после того, как будет создано новое правительство страны.
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