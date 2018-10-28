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«Россия хочет от нас помощи в экономике»: Трамп озадачил американцев своей репликой
28 октября 2018, 10:24 • 144 • Политика
Президент США Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками заявил, что Россия якобы хочет получить экономическую помощь от Америки.
Выступая на митинге в штате Иллинойс среди своих сторонников, президент США Дональд Трамп озадачил всех присутствующих своим высказыванием в адрес Москвы. По словам американского лидера, он «проделал хорошую работу» и теперь Россия якобы жаждет получить экономическую помощь от Соединенных Штатов.
«Не забывайте, что Россия хочет от нас помощи в экономике, - заявил Трамп, подчеркнув, что у Америки-то экономика есть. - Мы добились такого благосостояния. Я проделал действительно хорошую работу. Россия хочет нашего участия».
Слова президента вызвали в толпе присутствующих удивление и одобрение. А Трамп тем временем оседлав свой любимый «конек» напомнил о том, как возмутился платой Германии за строительство российского газопровода «Северный поток - 2», продолжая тем временем просить защиту от Москвы у США.
«Я спросил: почему Германия платит миллиарды долларов России, а мы должны защищать Германию от России?» - заявил американский лидер.
Он же припомнил, как после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Европе его поведение назвали «мягким». При этом глава Белого дома напомнил, что в ходе этой встречи успел обсудить с Путиным множество вопросов - «говорили обо всем».
Россия же, напомним, никогда не просила помощи от США для своей экономики. Тем более что в течение четырех последних лет в связи с событиями в Донбассе и крымским референдумом, в результате которого полуостров вернулся в состав РФ, отношения между Москвой и Вашингтоном резко ухудшились. США ввели против России санкции - как против ряда физических и юридических лиц, так и против нескольких экономических сфер.
В апреле текущего года Соединенные Штаты расширили санкционный список, а в ноябре грозят ввести ужесточенные ограничения, которые коснутся не только импорта и экспорта, но и кредитования.
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