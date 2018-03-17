Россия категорически против: Лавров назвал катастрофой военный сценарий денуклеаризации КНДР

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Глава МИД подчеркнул, что Россию не устраивает военный сценарий на Корейском полуострове.

Военный сценарий урегулирования ситуации на Корейском полуострове обернется катастрофой. Россию это абсолютно не устраивает, подчеркнул российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он пояснил, что Россия не меньше других заинтересована в мирном разрешении ситуации. В случае начала боевых действий на полуострове под угрозой могут оказаться российские населенные пункты и промышленные объекты, что категорически не устраивает Москву.

"Мы, как вы знаете, вместе с КНР последовательно, еще несколько лет назад стали предлагать концентрироваться на политическом процессе, на урегулировании", - сказал Лавров в интервью журналистам Японии и Вьетнама.

Глава МИД подчеркнул, что данный подход также разделяют и другие страны, заинтересованные в бескровном разрешении ситуации, и Япония является одной из таких стран. Лавров выразил надежду, что "партия мира" возобладает и в других мировых столицах.