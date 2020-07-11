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Россия категорически отрицает обвинения: Минюст ответил на иск Нидерландов в ЕСПЧ
11 июля 2020, 09:00 • 23 • Политика
Россия категорически отрицает все обвинения Нидерландов в причастности к крушению самолёта рейса MH17 и готова отстаивать свою правоту в суде. Об этом в пятницу заявило Министерство юстиции РФ, отвечая на иск Амстердама, поданный в ЕСПЧ.
Минюст отметил, что пока российские власти не получали уведомления о подаче иска в ЕСПЧ. Ведомство предупредило, что судебный процесс по столь серьёзному обвинению не будет быстрым. Сначала Европейский суд по правам человека должен будет оценить приемлемость иска. Этот процесс может занять несколько лет. И только после этого, если жалоба будет признана обоснованной, суд сможет приступить к разбирательству, пишет газета "Взгляд".
Как сообщали ранее "Невские новости", власти Нидерландов подали иск против России, обвинив Москву в том, что она якобы имеет отношение к крушению самолёта "Боинг-777" (рейс MH17), который разбился на территории Донбасса в 2014 году. Голландская прокуратура утверждает, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", однако никаких неопровержимых доказательств этой версии предоставлено не было. Более того, обвинению пришлось признать, что в роковой день ни один радар не зафиксировал запуск ракеты.
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