Россия категорически отрицает обвинения: Минюст ответил на иск Нидерландов в ЕСПЧ

Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению "Боинга" в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека, - говорится в сообщении.

Минюст отметил, что пока российские власти не получали уведомления о подаче иска в ЕСПЧ. Ведомство предупредило, что судебный процесс по столь серьёзному обвинению не будет быстрым. Сначала Европейский суд по правам человека должен будет оценить приемлемость иска. Этот процесс может занять несколько лет. И только после этого, если жалоба будет признана обоснованной, суд сможет приступить к разбирательству, пишет газета "Взгляд".

Как сообщали ранее "Невские новости", власти Нидерландов подали иск против России, обвинив Москву в том, что она якобы имеет отношение к крушению самолёта "Боинг-777" (рейс MH17), который разбился на территории Донбасса в 2014 году. Голландская прокуратура утверждает, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", однако никаких неопровержимых доказательств этой версии предоставлено не было. Более того, обвинению пришлось признать, что в роковой день ни один радар не зафиксировал запуск ракеты.