Россия, капитулируй! • 105 • Аналитика







Что примечательного в этом плане? Прежде всего, наверное, это констатация того, что на нынешнем этапе Минские соглашения уже не актуальны, и план Авакова должен стать их альтернативой. Как это согласуется с заявлениями глав множества государств и международных организаций, неоднократно утверждавших, что «альтернативы Минским соглашениям нет», пока не ясно. Но очевидно, что теперь такая альтернатива есть. Пусть она и существует только в голове господина Авакова.





Ещё можно обратить внимание на одну примечательную оговорку, которая мелькает в самом начале аваковской декларации. Вы не поверите, но в переводе это звучит так:



Украине придется принимать непростые решения и прилагать огромные усилия на границе активной войны и туманного компромисса.



Отлично, правда? То есть мы вам или активную войну, или туманный компромисс, а вы уж будьте добры, соглашайтесь.



А о том, что компромисс действительно предлагается весьма «туманный», можно понять из конкретных пунктов предлагаемого плана урегулирования.



Например, предполагается принятие двух законов: об амнистии и о коллаборационистах.



В первом случае все достаточно ожидаемо: амнистировать предлагается тех, кто не по своей воле оказался на «оккупированных территориях», с «оккупантами» не сотрудничал, всячески страдал и тихонечко спивал по утрам «Ще нэ вмерла». Но даже это подается как большой жест доброй воли.



Куда интереснее закон «о коллаборационистах». Согласно тому, что предлагает Аваков, под такое определение попадут буквально все, кто сотрудничал с «оккупантами». То есть, надо понимать, это и сотрудники различных администраций, и гаишники, и журналисты местных СМИ, и чуть ли не дворники, получавшие зарплату от местных бюджетов. Разумеется, в этот список попадают и военные, и добровольцы (в том числе из местных), и вообще все, кто с оружием в руках отстаивал независимость Донбасса.



Понятно, что сейчас очень сложно сказать, сколько человек будут признаны «коллаборантами» гуманными киевскими депутатами и не менее гуманными подчиненными господина Авакова. Но очень похоже, что речь пойдет как минимум о десятках тысяч людей и настоящей чистке Донбасса от неугодных.



Интересен и механизм урегулирования, который привиделся «министру внутренних справ».



В соответствии с планом, в отдельных районах поэтапно будет осуществляться отвод армейских формирований обеих сторон. Потом туда войдут миротворцы, а украинские пограничники возьмут под свой контроль «державный кордон Украины».



А дальше ещё интереснее. Правоохранительную деятельность на «освобожденных» территориях возьмут на себя силы МВД Украины и формирования Нацгвардии. То есть, если называть вещи своими именами, Донбассу предлагается капитулировать и надеяться на милость нацистов из батальона «Азов».



Отличный «миротворческий» план. Это заметно даже по данному пассажу.



А первыми «осчастливить» предполагается Горловку и Новоазовский район.



Примечательно и то, что в избирательных правах жителей Донбасса предполагается восстановить только через три года. За это время, с одной стороны, территорию почистят от «коллаборационистов», а с другой, массированным промыванием мозгов попытаются перетянуть на свою сторону как можно больше жителей Донбасса.



Последнее, хоть и в несколько других формулировках, обосновывается отдельно. И «ядовитая российская пропаганда» упомянута, и опыт других государств, где поспешные выборы приводили к новому витку обострения. В частности, господин Аваков упоминает Анголу и дает нам понять, что подобный опыт Украине не нужен. Знакомьтесь: могильщик европоцентризма и американского диктата



Поэтому да, к выборам со временем допустят всех, кого не посадят и не люстрируют. Но постараются сделать так, чтобы не было даже шанса на прохождение во власть от Донбасса хоть сколько-нибудь нелояльных Киеву персон и политических партий.



Дальше идет довольно много разговоров про повышение уровня жизни до «общеукраинского уровня», блага цивилизации, решение экологических проблем, разминирования и так далее. Писать об этом нет особого смысла, потому что даже сам Аваков признает, что денег на это нет (а потребуется, по его оценкам, от 20 до 30 миллиардов долларов), и предлагает создавать какие-то фонды, привлекать спонсоров, международные организации и т.д.



Также господин Аваков считает, что его план может быть интересен России. Почему? А потому, что он позволяет ей «сохранить лицо» и сбросить с обеспечения крупный регион, который по численности населения больше, чем Приднестровье, Южная Осетия и Абхазия, месте взятые.



Очень красноречивая логика предателя, согласитесь?



На самом деле этот документ ни в коем случае нельзя назвать бесполезным или неинтересным. Но и интересен, и полезен он нам только с одной точки зрения: с его помощью мы можем лучше понять, что же на самом деле хотят сделать с Донбассом.



Во-первых, он начисто лишает аргументов тех прекраснодушных мечтателей, которые считают, что возврат Донбасса под власть Киева способен изменить электоральные расклады на Украине и провести в Раду некие пророссийские силы. «Даже не надейтесь, — говорит им господин Аваков. — Зачистим так, что мышь не проскочит оттуда, не то что пророссийский политик».



Во-вторых, в понимании нынешних киевских властей даже «компромисс» выглядит как очевидная и безоговорочная капитуляция России. И нет, вероятно, для Донбасса других благоприятных исходов, кроме реальной независимости или вхождения в состав РФ.



Хотя можно, конечно, как-то сделать так, чтобы сам Аваков сменил статус и вместо написания вариантов «туманных компромиссов» занялся бы, например, валкой леса в Мордовии.



А других вариантов, я уверен, не примет уже сам русский народ. И хочется надеяться, что в Кремле это полностью осознают. Арсен Аваков, министр внутренних дел киевской хунты, выступил с неожиданной инициативой. Изболевшись душой за жителей Донбасса, страдающих под игом российских оккупантов, он предложил вниманию общественности целый план, состоящий из нескольких этапов, или шагов, призванных решить конфликт в Новороссии. Ознакомиться с ним вы можете, пройдя по ссылке, если вам, конечно, позволит знание украинского языка. Я не знаю его от слова «совсем», но понял где-то 99% написанного.Что примечательного в этом плане? Прежде всего, наверное, это констатация того, что на нынешнем этапе Минские соглашения уже не актуальны, и план Авакова должен стать их альтернативой. Как это согласуется с заявлениями глав множества государств и международных организаций, неоднократно утверждавших, что «альтернативы Минским соглашениям нет», пока не ясно. Но очевидно, что теперь такая альтернатива есть. Пусть она и существует только в голове господина Авакова.Ещё можно обратить внимание на одну примечательную оговорку, которая мелькает в самом начале аваковской декларации. Вы не поверите, но в переводе это звучит так:Отлично, правда? То есть мы вам или активную войну, или туманный компромисс, а вы уж будьте добры, соглашайтесь.А о том, что компромисс действительно предлагается весьма «туманный», можно понять из конкретных пунктов предлагаемого плана урегулирования.Например, предполагается принятие двух законов: об амнистии и о коллаборационистах.В первом случае все достаточно ожидаемо: амнистировать предлагается тех, кто не по своей воле оказался на «оккупированных территориях», с «оккупантами» не сотрудничал, всячески страдал и тихонечко спивал по утрам «Ще нэ вмерла». Но даже это подается как большой жест доброй воли.Куда интереснее закон «о коллаборационистах». Согласно тому, что предлагает Аваков, под такое определение попадут буквально все, кто сотрудничал с «оккупантами». То есть, надо понимать, это и сотрудники различных администраций, и гаишники, и журналисты местных СМИ, и чуть ли не дворники, получавшие зарплату от местных бюджетов. Разумеется, в этот список попадают и военные, и добровольцы (в том числе из местных), и вообще все, кто с оружием в руках отстаивал независимость Донбасса.Понятно, что сейчас очень сложно сказать, сколько человек будут признаны «коллаборантами» гуманными киевскими депутатами и не менее гуманными подчиненными господина Авакова. Но очень похоже, что речь пойдет как минимум о десятках тысяч людей и настоящей чистке Донбасса от неугодных.Интересен и механизм урегулирования, который привиделся «министру внутренних справ».В соответствии с планом, в отдельных районах поэтапно будет осуществляться отвод армейских формирований обеих сторон. Потом туда войдут миротворцы, а украинские пограничники возьмут под свой контроль «державный кордон Украины».А дальше ещё интереснее. Правоохранительную деятельность на «освобожденных» территориях возьмут на себя силы МВД Украины и формирования Нацгвардии. То есть, если называть вещи своими именами, Донбассу предлагается капитулировать и надеяться на милость нацистов из батальона «Азов».Отличный «миротворческий» план. Это заметно даже по данному пассажу.А первыми «осчастливить» предполагается Горловку и Новоазовский район.Примечательно и то, что в избирательных правах жителей Донбасса предполагается восстановить только через три года. За это время, с одной стороны, территорию почистят от «коллаборационистов», а с другой, массированным промыванием мозгов попытаются перетянуть на свою сторону как можно больше жителей Донбасса.Последнее, хоть и в несколько других формулировках, обосновывается отдельно. И «ядовитая российская пропаганда» упомянута, и опыт других государств, где поспешные выборы приводили к новому витку обострения. В частности, господин Аваков упоминает Анголу и дает нам понять, что подобный опыт Украине не нужен.Поэтому да, к выборам со временем допустят всех, кого не посадят и не люстрируют. Но постараются сделать так, чтобы не было даже шанса на прохождение во власть от Донбасса хоть сколько-нибудь нелояльных Киеву персон и политических партий.Дальше идет довольно много разговоров про повышение уровня жизни до «общеукраинского уровня», блага цивилизации, решение экологических проблем, разминирования и так далее. Писать об этом нет особого смысла, потому что даже сам Аваков признает, что денег на это нет (а потребуется, по его оценкам, от 20 до 30 миллиардов долларов), и предлагает создавать какие-то фонды, привлекать спонсоров, международные организации и т.д.Также господин Аваков считает, что его план может быть интересен России. Почему? А потому, что он позволяет ей «сохранить лицо» и сбросить с обеспечения крупный регион, который по численности населения больше, чем Приднестровье, Южная Осетия и Абхазия, месте взятые.Очень красноречивая логика предателя, согласитесь?На самом деле этот документ ни в коем случае нельзя назвать бесполезным или неинтересным. Но и интересен, и полезен он нам только с одной точки зрения: с его помощью мы можем лучше понять, что же на самом деле хотят сделать с Донбассом.Во-первых, он начисто лишает аргументов тех прекраснодушных мечтателей, которые считают, что возврат Донбасса под власть Киева способен изменить электоральные расклады на Украине и провести в Раду некие пророссийские силы. «Даже не надейтесь, — говорит им господин Аваков. — Зачистим так, что мышь не проскочит оттуда, не то что пророссийский политик».Во-вторых, в понимании нынешних киевских властей даже «компромисс» выглядит как очевидная и безоговорочная капитуляция России. И нет, вероятно, для Донбасса других благоприятных исходов, кроме реальной независимости или вхождения в состав РФ.Хотя можно, конечно, как-то сделать так, чтобы сам Аваков сменил статус и вместо написания вариантов «туманных компромиссов» занялся бы, например, валкой леса в Мордовии.А других вариантов, я уверен, не примет уже сам русский народ. И хочется надеяться, что в Кремле это полностью осознают. Автор: Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 105 Источник Похожие новости Нормандская четвёрка: блеф вместо шантажа Наше слово твёрже пармезана. Хозяйка чемпионата принимает гостей Знакомьтесь: могильщик европоцентризма и американского диктата

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