Россия изменила расстановку сил в море: Ракету "Циркон" признали идеальной убийцей

Российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" значительно изменят баланс сил в море, так как в настоящее время ни одна страна в мире не способна перехватывать их в воздухе. Об этом пишет американское издание Eurasia Review.

Сообщается, что российские корабли, вооружённые "Цирконами", смогут уничтожать авианосцы с расстояния в тысячу километров. Это важно, потому что авианосцы составляют основу американского военного флота.

"Ещё одним важным преимуществом станет чрезвычайно высокая крейсерская скорость "Циркона", превышающая 8 Махов", - отмечает американское издание.

В настоящий момент США обладают 11 атомными авианосцами, стоимость каждого из которых составляет порядка 13-14 миллиардов долларов. Появление "Циркона" в арсенале России превращает эти супертранспортировщики в лёгкую мишень, пишет РИА ФАН.