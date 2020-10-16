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Россия изменила расстановку сил в море: Ракету "Циркон" признали идеальной убийцей
16 октября 2020, 04:25 • 30 • Политика
Россия с помощью "Циркона" решила проблему с авианосцами. Это сильно изменит расстановку сил в море, считают американские эксперты.
Российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" значительно изменят баланс сил в море, так как в настоящее время ни одна страна в мире не способна перехватывать их в воздухе. Об этом пишет американское издание Eurasia Review.
Сообщается, что российские корабли, вооружённые "Цирконами", смогут уничтожать авианосцы с расстояния в тысячу километров. Это важно, потому что авианосцы составляют основу американского военного флота.
В настоящий момент США обладают 11 атомными авианосцами, стоимость каждого из которых составляет порядка 13-14 миллиардов долларов. Появление "Циркона" в арсенале России превращает эти супертранспортировщики в лёгкую мишень, пишет РИА ФАН.
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