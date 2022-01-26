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Россия избавляется от доллара. Лавров объяснил, с чем связано жёсткое решение

26 января 2022, 15:40  •  119 • Политика
Россия стремится сократить зависимость от доллара, заявил Лавров, объяснив, с чем связано жёсткое решение.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе парламентского часа в Госдуме сообщил, что Москва продолжает сокращать валютные резервы в долларах. Причём делает это весьма резко. Кроме того, Лавров добавил, что в этой работе России "активно помогают американцы".
Дело в том, что США делают всё возможное, чтобы "подорвать доверие к этой валюте", уточнил Сергей Лавров:
И сделать её рискованной вообще для международных расчётов, не только для России, любой другой страны мира, - подчеркнул министр.
Напомним, объём наших валютных резервах в долларах неоднократно подвергался критике, поскольку США могут просто взять и заморозить наши средства. Однако финансово-экономический блок правительства России в какой-то момент ещё и наращивал объём вложений в иностранные бумаги и валюты. Подобные шаги встречали непонимание.

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