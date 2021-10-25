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Россия испытала танк нового поколения: Требования Минобороны подтверждаются
25 октября 2021, 07:10 • 135 • Политика
Источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил о том, что государственные испытания новейших российских танков Т-14 на платформе "Армата" планируется завершить в 2022 году. Испытания танка нового поколения подтверждают тактико-технические требования Минобороны к этой машине.
"Государственные испытания новых танков Т-14 продолжаются с положительными результатами", - подтвердил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
По информации инсайдера, речь идёт о госиспытаниях танков на платформе "Армата". По плану, уточняет собеседник агентства, завершить их намерены уже в следующем 2022 году.
Пока же, судя по отзыву источника в отечественной "оборонке", Россия довольно успешно испытала танк нового поколения. Последние испытания подтвердили "тактико-технические требования Минобороны" к новому танку.
Напомним, одна из особенностей этой боевой машины состоит в бронекапсуле, в которой размещается экипаж. У танка динамическая защита нового поколения, не считая целого комплекса средств активной защиты.
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