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Россия испытала новые ракеты Х-35 для Крыма и Арктики: Дальность до 300 км
30 ноября 2021, 23:00 • 130 • Политика
Минобороны России поставит на вооружение новые противокорабельные ракеты X-35.
Акваторию России в Крыму и Арктике защитят новые сверхдальнобойные противокорабельные ракеты-невидимки Х-35.
Первой получит модернизированный комплекс "Бал" с ракетами увеличенной дальности полёта расквартированная в Крыму ракетная бригада. Также комплекс поставят на вооружение в одном из соединений Северного флота.
Источники в армии рассказали "Известиям", что новые ракеты Х-35 увеличенной дальности проходят испытания на Черноморском и Северном флотах. Дальность полёта новой ракеты превышает 300 км.
БРК "Бал" способен поражать как корабли, так и наземные цели, при этом ракеты практически не видны для радаров противника, так как летят на предельно низких высотах.
Береговые комплексы смогут эффективно контролировать большую часть Чёрного и Баренцева морей, куда часто стали заходить корабли НАТО.
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