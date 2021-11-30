Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский объявил войну России
Украинский полковник вышел из себя из-за армии России: "Болтовня о "ру...
Американские зрители о репортаже CNN про русское "вторжение": "Пл...
Сатановский назвал способ быстро решить конфликт в Донбассе: Всего неделя
Главная / Политика

Россия испытала новые ракеты Х-35 для Крыма и Арктики: Дальность до 300 км

30 ноября 2021, 23:00  •  130 • Политика
Минобороны России поставит на вооружение новые противокорабельные ракеты X-35.
Акваторию России в Крыму и Арктике защитят новые сверхдальнобойные противокорабельные ракеты-невидимки Х-35.
Первой получит модернизированный комплекс "Бал" с ракетами увеличенной дальности полёта расквартированная в Крыму ракетная бригада. Также комплекс поставят на вооружение в одном из соединений Северного флота.
Источники в армии рассказали "Известиям", что новые ракеты Х-35 увеличенной дальности проходят испытания на Черноморском и Северном флотах. Дальность полёта новой ракеты превышает 300 км.
БРК "Бал" способен поражать как корабли, так и наземные цели, при этом ракеты практически не видны для радаров противника, так как летят на предельно низких высотах.
Береговые комплексы смогут эффективно контролировать большую часть Чёрного и Баренцева морей, куда часто стали заходить корабли НАТО.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



130
Источник
Похожие новости
30 ноября 2021, 17:10
Терпение лопнуло? В Луганске указали ОБСЕ на дверь после очередного "незамеченного" обстрела
30 ноября 2021, 00:15
Дело MH17: Против России готовят новую провокацию
30 ноября 2021, 03:45
Политолог Кот резко ответил призвавшему "развалить Россию": "Вызывает вопросы о вменяемости"
30 ноября 2021, 03:45
Экс-разведчица США рассказала о суровом мире реальной политики: "Спросите у Наполеона"
30 ноября 2021, 17:10
Путин дал ответ на план размещения на Украине ударных комплексов НАТО
30 ноября 2021, 00:15
Россия так и не избавилась от "застарелой проблемы". В Совбезе озвучили всё напрямую
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 ноября 2021, 02:00
Оплата долга за русский газ в Молдавии обернулась громкой отставкой
30 ноября 2021, 17:10
Терпение лопнуло? В Луганске указали ОБСЕ на дверь после очередного "незамеченно...
30 ноября 2021, 00:15
Дело MH17: Против России готовят новую провокацию
30 ноября 2021, 02:35
У Киева заканчиваются ракеты для систем залпового огня и снаряды для артиллерии
30 ноября 2021, 03:45
Политолог Кот резко ответил призвавшему "развалить Россию": "Вызывает ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 ноября 2021, 09:10
Зеленский объявил войну России
26 ноября 2021, 08:45
МИД Украины потребовал переговоров с Россией: "Всё равно, какой формат"
27 ноября 2021, 17:25
"Вот тебе Вова и госпереворот": Янукович начал борьбу за президентское кресло
30 ноября 2021, 00:15
Дело MH17: Против России готовят новую провокацию
29 ноября 2021, 14:20
Кто станет президентом после Зеленского? Эксперт дал неожиданный прогноз по Украине
29 ноября 2021, 01:30
Американские зрители о репортаже CNN про русское "вторжение": "План Путина - не умереть со смеху"
26 ноября 2021, 01:10
Креатив с Путиным обернулся для грузин убытками на 36 тысяч долларов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.