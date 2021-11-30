Россия испытала новые ракеты Х-35 для Крыма и Арктики: Дальность до 300 км

Минобороны России поставит на вооружение новые противокорабельные ракеты X-35.

Акваторию России в Крыму и Арктике защитят новые сверхдальнобойные противокорабельные ракеты-невидимки Х-35.

Первой получит модернизированный комплекс "Бал" с ракетами увеличенной дальности полёта расквартированная в Крыму ракетная бригада. Также комплекс поставят на вооружение в одном из соединений Северного флота.

Источники в армии рассказали "Известиям", что новые ракеты Х-35 увеличенной дальности проходят испытания на Черноморском и Северном флотах. Дальность полёта новой ракеты превышает 300 км.

БРК "Бал" способен поражать как корабли, так и наземные цели, при этом ракеты практически не видны для радаров противника, так как летят на предельно низких высотах.

Береговые комплексы смогут эффективно контролировать большую часть Чёрного и Баренцева морей, куда часто стали заходить корабли НАТО.