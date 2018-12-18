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Россия исчезнет в течение года: Военный прогноз от экс-президента Украины

18 декабря 2018, 21:24  •  144 • Политика
В случае вторжения на Украину Россия исчезнет в течение одного года, заявил экс-президент страны Леонид Кравчук в интервью украинскому телеканалу.
Если Россия вторгнется на Украину и оккупирует её территорию, то она (Россия) прекратит своё существование в течение года. Такое заявление сделал экс-президент Украины Леонид Кравчук, правивший страной с 1991 по 1994 год.
"Украина останется Украиной. Никто её не сможет одолеть. Представьте себе, что Россия сошла с ума и оккупировала Украину. Через год России бы не стало", - сказал он в интервью украинскому телеканалу "112 Украина".
По мнению украинского экс-президента, чтобы удержать Незалежную под контролем, России придётся отправить в неё половину своей армии и потратить около 70% своего бюджета. При этом в качестве примера Кравчук приводит Крым, который Москва якобы с трудом удерживает.
Напомним, что на общенародном референдуме в Крыму подавляющее большинство жителей полуострова выступило за выход из состава Украины и воссоединение с Россией. Остальные регионы Незалежной также не сильно верны Киеву, и если бы не вооружённые националисты, давно бы разбежались по одному.

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