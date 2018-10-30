Россия, Индия и Китай согласовали позиции по ведению разведки

Главы разведок Индии, Китая и России провели трехсторонний саммит в Нью-Дели.

В индийской столице Нью-Дели 30 октября завершился саммит трех разведок. В мероприятии приняли участие главы разведок Индии, Китая и России, сообщает пресс-бюро СВР.

В ведомстве отметили, что представители разведывательных структур обсудили различные аспекты взаимодействия, а также подняли вопрос о действиях в рамках борьбы с международным терроризмом.

В рамках саммита представители разведки обсуждали темы национальной, региональной и глобальной безопасности.

Отмечается, что в ходе визита главы СВР России Сергея Нарышкина состоялась встреча с советником премьер-министра Индии по нацбезопасности Аджитом Кумаром Довалом.