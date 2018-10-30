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Россия, Индия и Китай согласовали позиции по ведению разведки

30 октября 2018, 20:54  •  80 • В мире
Главы разведок Индии, Китая и России провели трехсторонний саммит в Нью-Дели.
В индийской столице Нью-Дели 30 октября завершился саммит трех разведок. В мероприятии приняли участие главы разведок Индии, Китая и России, сообщает пресс-бюро СВР.
В ведомстве отметили, что представители разведывательных структур обсудили различные аспекты взаимодействия, а также подняли вопрос о действиях в рамках борьбы с международным терроризмом.
В рамках саммита представители разведки обсуждали темы национальной, региональной и глобальной безопасности.
Отмечается, что в ходе визита главы СВР России Сергея Нарышкина состоялась встреча с советником премьер-министра Индии по нацбезопасности Аджитом Кумаром Довалом.
«30 октября в Нью-Дели прошла очередная ежегодная встреча руководителей разведок Индии, Китая и России. В ходе встречи обсуждены вопросы взаимодействия спецслужб трех стран в деле обеспечения национальной, региональной и всеобщей безопасности, в том числе в сфере борьбы с международным терроризмом», - сообщили в Службе внешней разведки России.

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