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Россия, Индия и Китай согласовали позиции по ведению разведки
30 октября 2018, 20:54 • 80 • В мире
Главы разведок Индии, Китая и России провели трехсторонний саммит в Нью-Дели.
В индийской столице Нью-Дели 30 октября завершился саммит трех разведок. В мероприятии приняли участие главы разведок Индии, Китая и России, сообщает пресс-бюро СВР.
В ведомстве отметили, что представители разведывательных структур обсудили различные аспекты взаимодействия, а также подняли вопрос о действиях в рамках борьбы с международным терроризмом.
В рамках саммита представители разведки обсуждали темы национальной, региональной и глобальной безопасности.
Отмечается, что в ходе визита главы СВР России Сергея Нарышкина состоялась встреча с советником премьер-министра Индии по нацбезопасности Аджитом Кумаром Довалом.
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