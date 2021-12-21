Россия имеет полное право действовать: Пять главных тезисов Путина и Шойгу с коллегии Минобороны

Президент России провёл расширенное заседание коллегии Министерства обороны. Представляем пять главных тезисов, которые были озвучены главой государства Владимиром Путиным и главой Минобороны Сергеем Шойгу. Вывод один – Россия имеет полное право действовать.

Целью заседания было подведение итогов деятельности Вооружённых сил России за 2021 год, а также постановка задач на 2022-й и определение приоритетов развития русских армии и флота.

На встрече в Минобороны были сформулированы и озвучены пять главных тезисов.

Рядом с границами России разворачиваются элементы глобальной противоракетной обороны США. Если ничего не изменится, что американские и натовские ракетные комплексы смогут долететь до Москвы за 7-10 минут. Если на Украине будет размещено гиперзвуковое оружие, то подлётное время сократится до пяти минут. России требуются долгосрочные гарантии безопасности. Соединённым Штатам верить нельзя: Вашингтон легко принимает решение о выходе из международных договоров. Примерами этому являются выход из Договора по открытому небу и Договора по ПРО. В конце 1980 – начале 1990 годов Россию уверяли, что НАТО не будет расширяться на восток. С тех пор прошли уже пять волн такого расширения. Если Запад будет продолжать агрессивную линию, то Россия будет вынуждена адекватно ответить. Причём это будет жёсткая реакция на недружественные шаги.

"И, хочу подчеркнуть, имеем на это полное право, имеем полное право на действия, призванные обеспечить безопасность и суверенитет России", - произнёс Владимир Путин.

Пятый тезис был озвучен министром обороны России Сергеем Шойгу.