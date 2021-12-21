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Россия имеет полное право действовать: Пять главных тезисов Путина и Шойгу с коллегии Минобороны
21 декабря 2021, 22:30 • 155 • Политика
Президент России провёл расширенное заседание коллегии Министерства обороны. Представляем пять главных тезисов, которые были озвучены главой государства Владимиром Путиным и главой Минобороны Сергеем Шойгу. Вывод один – Россия имеет полное право действовать.
Целью заседания было подведение итогов деятельности Вооружённых сил России за 2021 год, а также постановка задач на 2022-й и определение приоритетов развития русских армии и флота.
На встрече в Минобороны были сформулированы и озвучены пять главных тезисов.
Пятый тезис был озвучен министром обороны России Сергеем Шойгу.
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