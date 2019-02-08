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Россия или Куба: США «подсказали» Мадуро страны для побега
08 февраля 2019, 09:24 • 127 • В мире
Вместо того, чтобы попытаться вместе с участниками конференции в Уругвае разработать план по мирному урегулированию политического кризиса в Венесуэле, США продолжают нагнетать обстановку, в очередной раз призывая Николаса Мадуро отречься от власти.
Автор:
Курганов Дмитрий
«ЗаШТАТные» советы
Соединённые Штаты Америки не посчитали нужным принять участие в международной конференции в столице Уругвая Монтевидео, которая началась 7 февраля. По словам спецпредставителя по Венесуэле Эллиота Абрамса, время для переговоров с президентом этой страны Николасом Мадуро давно прошло, а организованная встреча контактной группы по вопросам мирного разрешения политического кризиса в Боливарианской республике – это лишь «ловушка» наподобие тех, которые уже неоднократно расставлялись венесуэльскими властями. Абрамс уверен, что все те страны, которые представлены на конференции в Уругвае, согласились на «фальшивый диалог» вместо того, чтобы чётко дать понять Мадуро – он должен покинуть свой пост.
По-прежнему складывается ощущение, что США считают смену власти в Венесуэле дело решённым. На том же выступлении перед журналистами Абрамс даже назвал страны, куда мог бы отправиться свергнутый Мадуро.
— заявил спецпредставитель США. Вот так Вашингтон уже решает судьбу целого государства и его руководства.
Оппозицию призвали к диалогу
Накануне в Монтевидео прибыли посланники более чем 20 стран, в том числе, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Великобритании, Швеции, Португалии. Отдельно представлен и Евросоюз. Сама встреча была инициирована 14 странами Карибского сообщества при участии Мексики, Боливии и Уругвая. Ранее конфликтующим в Венесуэле сторонам было предложено провести четырёхэтапные переговоры.
Монтевидео. Министр иностранных дел Уругвая Родольфо Нин Новоа и представитель ЕС по внешним связям Федерика Могерини. Фото: www.globallookpress.com
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