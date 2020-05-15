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Россия играет на нервах Цахала? "Завоеватель" уже прибыл в Сирию

15 мая 2020, 07:55  •  171 • В мире
Иранские военные сумели перебросить в Сирию ракеты Fateh-110 "Завоеватель", которые, как утверждают знатоки ситуации на Ближнем Востоке, являются главным страхом Израиля. Примечательно, что в этом сценарии Ирану помогли русские. По утверждениям издания Al-Masdar News, транспортник с ракетами прибыл на российскую авиабазу Хмеймим. В соцсетях уже иронизируют над тем, как Россия, пусть и косвенно, но играет на нервах Цахала.
Иранские ракеты Fateh-110 "Завоеватель" были переброшены в Сирию. Как утверждает интернет-издание Al-Masdar News, транспортник с ракетами приземлился на базе Хмеймим. По появившейся в СМИ информации, это уже "второй визит" за последние несколько недель.
Отмечается, что таким образом иранцы получают дополнительную защиту от возможных провокаций Израиля. В соцсетях подтрунивают над Армией обороны Израиля, которую русские и иранцы, по сути, обвели вокруг пальца.
В соцсетях уже выдвигают версии, что ракеты иранской мобильной одноступенчатой твердотопливной ракеты класса "земля-земля" уже дислоцированы в районе Голан.
Некоторые полагают, что это несёт угрозу для центра Израиля, включая Тель-Авив и Иерусалим.
Четвёртое поколение ракет Fateh-110 несёт больше полезной нагрузки, а их дальность полёта превышает 300 км.
В Израиле на фоне этих новостей пристально изучают спутниковые снимки подземных хранилищ иранских ракет, обнаруженных в Сирии, передаёт "Репортёр".

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