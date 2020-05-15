Россия играет на нервах Цахала? "Завоеватель" уже прибыл в Сирию

Иранские ракеты Fateh-110 "Завоеватель" были переброшены в Сирию. Как утверждает интернет-издание Al-Masdar News, транспортник с ракетами приземлился на базе Хмеймим. По появившейся в СМИ информации, это уже "второй визит" за последние несколько недель.

Отмечается, что таким образом иранцы получают дополнительную защиту от возможных провокаций Израиля. В соцсетях подтрунивают над Армией обороны Израиля, которую русские и иранцы, по сути, обвели вокруг пальца.

В соцсетях уже выдвигают версии, что ракеты иранской мобильной одноступенчатой твердотопливной ракеты класса "земля-земля" уже дислоцированы в районе Голан.

Некоторые полагают, что это несёт угрозу для центра Израиля, включая Тель-Авив и Иерусалим.

Четвёртое поколение ракет Fateh-110 несёт больше полезной нагрузки, а их дальность полёта превышает 300 км.

В Израиле на фоне этих новостей пристально изучают спутниковые снимки подземных хранилищ иранских ракет, обнаруженных в Сирии, передаёт "Репортёр".