Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крым откуда не ждали. Украину снова лишают земель, и Россию обвинить не получитс...
Сатановский о захвате Донбасса: "Пёс шелудивый" задумал войну и падени...
Города утонут: Американцы замерли в ожидании "мегакатастрофы"
Время есть до Нового года: Киев предъявил Москве ультиматум
Главная / Политика

Россия и Запад оказались на грани масштабной войны

08 декабря 2020, 23:20  •  174 • Политика
Фото: pixabay.com
Зарубежные эксперты с ужасом ждут начала глобального конфликта
В последнее время отношения между нашей страной и объединенным Западом становятся все хуже. По оценкам специалистов, диалог между нами и западными коллегами находится на самом низком уровне с момента завершения холодной войны. Такое обострение противостояния легко может перерасти в масштабные военные действия.
После развала Советского Союза ряд соглашений и международных договоренностей сдерживал государства от развязывания нового глобального конфликта. Однако сейчас эти документы постепенно утрачивают свою силу. Текущее положение дел вызывает серьезные опасения у высокопоставленных западных военных и дипломатов. Свои размышления на этот счет эксперты изложили в письме, которое направили в газету The Times.
Аналитики издания Forbes отмечают, что представители разных сфер сходятся во мнении, что миру грозит новая масштабная война. Они подчеркнули, что данное письмо дипломатов и военных не является истеричным проявлением паникеров. Это серьезный документ, в котором своим мнением поделились высокопоставленные представители экспертного сообщества. Судя по их словам, мир действительно оказался на пороге войны.
К слову, некоторые наши эксперт придерживаются схожего мнения. Так, Борис Юлин убежден, что НАТО готовится к третьей мировой в Черном море.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



174
Источник
Похожие новости
08 декабря 2020, 22:25
Погранзоны с Россией исчезнут после 13 лет: В Литве объяснили причины решения
08 декабря 2020, 22:25
Google хватило скандала с русскими, чтобы принять верное решение? Соловьёв опубликовал скрин-ответ
08 декабря 2020, 23:20
Россия и Запад оказались на грани масштабной войны
08 декабря 2020, 23:20
"Обиженная злая девочка": Латвию призвали прекратить вражду с Россией
08 декабря 2020, 22:25
"Есть потенциальная опасность новых споров": Президент Армении попросил Путина помочь с границей
08 декабря 2020, 21:30
Госдума приняла в I чтении проект о признании физлиц и организаций иноагентами
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 декабря 2020, 22:25
Погранзоны с Россией исчезнут после 13 лет: В Литве объяснили причины решения
08 декабря 2020, 22:25
Google хватило скандала с русскими, чтобы принять верное решение? Соловьёв опубликова...
08 декабря 2020, 23:20
"Обиженная злая девочка": Латвию призвали прекратить вражду с Россией
08 декабря 2020, 23:20
Как Зеленский решил кинуть Китай
08 декабря 2020, 22:25
ЦБ и Минфин входят в клинч: Набиуллина требует защитить неопытных инвесторов, чиновни...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 декабря 2020, 03:40
Глава форума в Давосе глобалист Клаус Шваб и его планы "упразднить человека"
04 декабря 2020, 01:05
Вуз отрёкся, суд арестовал: Учёный из известной династии обвинён в госизмене
05 декабря 2020, 01:50
Новая должность Чубайса грозит новым налогом для России? Пронько рассказал, к чему готовиться
07 декабря 2020, 03:20
Города утонут: Американцы замерли в ожидании "мегакатастрофы"
05 декабря 2020, 14:40
Сатановский о новом статусе Чубайса: "Всё-таки Путин гений"
06 декабря 2020, 11:45
Время есть до Нового года: Киев предъявил Москве ультиматум
07 декабря 2020, 10:40
Соловьёв напомнил коронный анекдот Никиты Михалкова: "Как эти русские узнали..."
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.