Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Укро-коррупционеры вынуждены красть из-за Путина (Руслан Осташко)
Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука назвал президента Украины «гонителе...
США объявили о раскрытии «российской схемы» по поставкам иранской нефти
Разъяснил по-пацански: «Сокурсник Путина» рассказал украинцам «правду» о российс...
Главная / Политика

Россия и Япония в шаге от мирного договора — Bloomberg

20 ноября 2018, 20:39  •  69 • Политика
Саммит в Сингапуре оставил после себя впечатление, что Россия и Япония наконец-то находятся в шаге от того, чтобы подписать мирный договор, считает Bloomberg. На данном этапе, полагает издание, такой шаг был бы выгоден как для России, так и для японского премьера Синдзо Абэ.
В прошлом всякий раз, когда казалось, что Россия и Япония близки к тому, чтобы подписать мирное соглашение, это оказывалось «ложной тревогой», подмечает Bloomberg. Все дело в том, что заключению такого соглашения препятствует общественное мнение — как в России, так и в Японии.
Так, Россия не желает уступать Стране восходящего солнца острова Шикотан и Хабомаи на Курилах, как это было оговорено в декларации 1956 года. Японии в случае подписания мира придется отказаться от еще больших территориальных притязаний — островов Итуруп и Кунашир, что также не является популярной мерой в Токио.
Тем не менее в Сингапуре президент Путин и премьер-министр Абэ декларировали свое намерение ускорить переговоры по мирному договору. После этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что этот мирный договор не обязательно будет заключен на основании советско-японской декларации 1956 года, а значит, не обязательно будет включать в себя какие-то территориальные уступки.
Для Абэ заключение даже компромиссного мирного договора может быть выгодно, так как подобное достижение однозначно гарантирует память о нем как об одном из наиболее выдающихся японских премьеров. Для России мирный договор с Японией выгоден, так как это позволит привлечь новые инвестиции в слаборазвитый Дальневосточный регион. Таким образом, в этот раз мирный договор все же может быть заключен, резюмирует издание.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

69
Источник
Похожие новости
20 ноября 2018, 04:24
В Евросоюзе решили создать единую школу для разведчиков
20 ноября 2018, 04:24
Белый дом вернул поссорившегося с Трампом журналиста CNN в президентский пул
20 ноября 2018, 20:39
«Требуют отмены принятых Радой законов»: На Украине перекрыли дороги в 16 регионах страны

20 ноября 2018, 20:39
Порошенко: Морская граница Украины от Измаила до Мариуполя будет взята под плотнейший контроль
20 ноября 2018, 14:09
Россия стремится захватить Африку «армией наемников и врачей» - Bloomberg
20 ноября 2018, 20:39
«Пристыдившая» недовольных 3,5 тыс. в месяц сенатор Лахова свалила всю вину на журналистов
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
16 ноября 2018, 09:24
В США потребовали прекратить сравнивать Су-57 и F-22 Raptor
16 ноября 2018, 14:28
22 города без тепла - это не очень страшно
18 ноября 2018, 23:09
«Медведева не уважают даже на саммите АТЭС»: Медиаэксперт о фото из Папуа-Новой Гвинеи
19 ноября 2018, 07:28
Вечер с Владимиром Соловьевым от 18.11.18
19 ноября 2018, 01:39
Говорит и показывает YouTube
19 ноября 2018, 21:54
ООН поддержал Россию, США и Украина опозорились (Л.И.С.)
15 ноября 2018, 10:24
«Придётся обратиться к Москве»: как США намерены проводить капитальный ремонт российских Ми-17 в Афганистане
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.