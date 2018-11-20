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Россия и Япония в шаге от мирного договора — Bloomberg
20 ноября 2018, 20:39 • 69 • Политика
Саммит в Сингапуре оставил после себя впечатление, что Россия и Япония наконец-то находятся в шаге от того, чтобы подписать мирный договор, считает Bloomberg. На данном этапе, полагает издание, такой шаг был бы выгоден как для России, так и для японского премьера Синдзо Абэ.
В прошлом всякий раз, когда казалось, что Россия и Япония близки к тому, чтобы подписать мирное соглашение, это оказывалось «ложной тревогой», подмечает Bloomberg. Все дело в том, что заключению такого соглашения препятствует общественное мнение — как в России, так и в Японии.
Так, Россия не желает уступать Стране восходящего солнца острова Шикотан и Хабомаи на Курилах, как это было оговорено в декларации 1956 года. Японии в случае подписания мира придется отказаться от еще больших территориальных притязаний — островов Итуруп и Кунашир, что также не является популярной мерой в Токио.
Тем не менее в Сингапуре президент Путин и премьер-министр Абэ декларировали свое намерение ускорить переговоры по мирному договору. После этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что этот мирный договор не обязательно будет заключен на основании советско-японской декларации 1956 года, а значит, не обязательно будет включать в себя какие-то территориальные уступки.
Для Абэ заключение даже компромиссного мирного договора может быть выгодно, так как подобное достижение однозначно гарантирует память о нем как об одном из наиболее выдающихся японских премьеров. Для России мирный договор с Японией выгоден, так как это позволит привлечь новые инвестиции в слаборазвитый Дальневосточный регион. Таким образом, в этот раз мирный договор все же может быть заключен, резюмирует издание.
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