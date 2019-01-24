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Россия и Япония могут решить судьбу Хабомаи и Шикотана в июне – экс-дипломат

24 января 2019, 09:24  •  128 • Политика
В ходе намеченного в июне саммита Россия и Япония могут достичь договоренности на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, предусматривающей передачу Японии двух из четырех островов Курильской гряды – Хабомаи и Шикотан. Об этом рассказал бывший японский дипломат, политолог Кадзухико Того.
По его словам, важно то, что оба лидера подтвердили свое стремление придерживаться Совместной советско-японской декларации 1956 года, заявив о том, что решение должно быть взаимоприемлемым для обеих сторон. Политолог отметил, что содержание беседы Путина и Абэ по мирному договору неизвестно, однако трудно предположить, чтобы в течение 50 минут они не обсуждали этот вопрос.
Вполне возможна еще одна встреча Абэ и Путина перед саммитом в июне, отметил Того. "И после этого остается еще четыре месяца. Поэтому если в таком же темпе работать эти четыре месяца, то к июню можно прийти к какому-то итогу", - сказал экс-дипломат.
Напомним, в 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, по которой Москва соглашалась после заключения мирного договора передать Японии острова Хабомаи и Шикотан.
Об этом сообщает РИА Новости.

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