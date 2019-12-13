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Россия и Украина проводят в Вене переговоры по транзиту газа
13 декабря 2019, 14:39 • 21 • Украина
Россия и Украина на уровне руководства «Газпрома» и «Нафтогаза» начали в Вене раунд консультаций по транзиту газа. Об этом пишет ТАСС.
РИА Новости
Как отмечается, на встрече присутствуют глава «Газпрома» Алексей Миллер и руководство «Нафтогаза».
Ожидается, что основной темой переговоров станет продление соглашения на транзит российского газа через Украину после 2019 года.
Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что у «Газпрома» есть нескольких «нестандартных козырей» на газовых переговорах.
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