Россия и Украина проведут телемост с помощью Skype

«Россия 1» проведёт российско-украинский телемост «Надо поговорить» с помощью Skype. Об этом сообщили в пресс-службе ВГТРК.

«Телемост под названием «Надо поговорить» будет осуществлён посредством Skype. Украинские участники, с которыми будут связываться по Skype, — это деятели науки, кино, спорта и просто люди», — приводит РИА Новости сообщение.

12 июля между студиями каналов «Россия 1» в Москве и NEWSONE в Киеве планировался телемост. Позднее украинский телеканал принял решение отменить его из-за угроз физической расправой.

Комментируя планирующийся телемост, Зеленский заявил о недопустимости монополизации телевизионного пространства «людьми с пророссийскими взглядами».

Вместе с этим генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о возбуждении уголовного дела о покушении на госизмену в связи с планами провести телемост. Телеканал призвал власти прекратить давление на сотрудников из-за этой инициативы.