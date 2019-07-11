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Россия и Украина проведут телемост с помощью Skype
11 июля 2019, 20:24 • 101 • Украина
«Россия 1» проведёт российско-украинский телемост «Надо поговорить» с помощью Skype. Об этом сообщили в пресс-службе ВГТРК.
Reuters
«Телемост под названием «Надо поговорить» будет осуществлён посредством Skype. Украинские участники, с которыми будут связываться по Skype, — это деятели науки, кино, спорта и просто люди», — приводит РИА Новости сообщение.
12 июля между студиями каналов «Россия 1» в Москве и NEWSONE в Киеве планировался телемост. Позднее украинский телеканал принял решение отменить его из-за угроз физической расправой.
Комментируя планирующийся телемост, Зеленский заявил о недопустимости монополизации телевизионного пространства «людьми с пророссийскими взглядами».
Вместе с этим генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о возбуждении уголовного дела о покушении на госизмену в связи с планами провести телемост. Телеканал призвал власти прекратить давление на сотрудников из-за этой инициативы.
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