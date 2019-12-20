Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа

Россия и Украина подписали протокол договорённостей о продолжении транзита газа через украинскую территорию и урегулировании взаимных требований. Об этом сообщил журналистам представитель «Газпрома».

«Российская и украинская стороны подписали протокол договорённостей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований», — приводит его слова ТАСС.

20 декабря в Минске прошёл очередной раунд российско-украинских газовых переговоров. Российская делегация на них была представлена главой «Газпрома» Алексеем Миллером, министром энергетики Александром Новаком и вице-премьером Дмитрием Козаком.

Накануне вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что на трёхсторонней встрече в Берлине было достигнуто принципиальное соглашение по транзиту.