Россия и Украина обменялись заблудившимися пограничниками

В пятницу утром, в районе пункта пропуска на государственной границе "Нехотеевка" в Белгородской области состоялась передача представителям украинских спецслужб сотрудники Государственной пограничной службы Украины. На Украину вернулись офицеры Дзюбак и Марцонь.

"Украинские пограничники были задержаны на территории России в октябре 2017 года за незаконное пересечение государственной границы", - отметили "Комсомолке" в ЦОС ФСБ России.

В свою очередь украинская сторона вернула домой российских пограничников Кузнецова В. и Кулуба А., содержавшихся в СИЗО города Херсон с июня 2017 года, которые в ходе выполнения служебного задания на территории Республики Крым потеряли ориентировку на местности и непреднамеренно пересекли российско-украинскую границу.

Напомним, во время учений в районе крымского города Армянск, пограничникам Кузнецову и Кулубу доверили играть роль нарушителей государственной границы. Они так увлеклись поставленной задачей, что сослуживцы на время потеряли их след.

А дело было около двух часов ночи. Бойцы окончательно заблудились, и решили спросить у местных дорогу, а те почему-то махнули рукой в сторону украинской столицы. Сослуживцы побрели по берегу Перекопского залива в сторону Херсонской области Украины, где их и задержали.

К счастью, пограничники были в гражданской одежде и без оружия. Но и на местных были не похожи: украинского языка не знали, и еще не успели загореть.

В ФСБ России потерю признали, и пообещали вызволить подчиненных.

РЕАКЦИЯ

В Кремле подтвердили обмен двух российских пограничников на украинских

Россия и Украина провели обмен задержанными ранее военнослужащими. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он рассказал, что на родину смогли вернуться российские пограничники Владимир Кузнецов и Аскар Кулуб, а также украинские граждане Богдан Марцоня и Игорь Дзюбака (подробности)