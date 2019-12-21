Россия и Украина не явятся на газовую войну

Автор:

Латышев Сергей

На последних в уходящем году трёхсторонних переговорах между Россией, Украиной и Евросоюзом в Берлине о новом соглашении о газовом транзите из России в Европу стороны «принципиально» договорились. Детали проекта соглашения участники итоговой пресс-конференции не раскрыли – они должны быть обсуждены в пятницу в Москве и Киеве. До конца года (старое соглашение истекает 1 января 2020 года) планируется провести ещё две российско-украинские встречи для решения чисто технических вопросов.

Таким образом, налицо определённый прорыв – выработка проекта нового компромиссного соглашения. В случае его утверждения Москвой и Киевом оно позволит избежать в первые месяцы 2020 года газовой войны, выгодополучателем которой являются только США.

Все были настроены конструктивно

Достигнутый прорыв, который ещё предстоит закрепить согласованной «пакетной» договорённостью, стал результатом желания Москвы и Киева продемонстрировать свою добрую волю ЕС, а также конструктивной позицией самого Брюсселя. Реальная угроза прекращения российского транзита через ГТС Украины в Европу заставила ЕС отказаться от традиционной политики возложения на «Газпром» задачи финансирования Незалежной, что, безусловно, отрезвляюще подействовало на украинских переговорщиков и вынудило Киев умерить требования.

На это повлияла также твердая позиция Германии, самой влиятельной европейской страны и не последнего игрока во внутриукраинских делах. Оказавшиеся в целом успешными переговоры в Берлине можно было бы вполне назвать четырёхсторонними, так как в них участвовали также министр экономики ФРГ Петер Альтмайер и уполномоченный федерального правительства по транзиту газа через Украину Георг Граф Вальдерзее. Неслучайно, что министр энергетики России Александр Новак и его украинский коллега Алексей Оржель поблагодарили ЕС и правительство Германии за посредничество.

Касающуюся всех тему газового транзита обсуждали даже на «нормандском» саммите в Париже. Фото: Alexei Nikolsky / Kremlin Pool / Globallookpress

По словам бывшего заместителя председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Мароша Шефчовича, продолжающего курировать данную проблематику, это были «интенсивные переговоры», и на них было достигнуто «принципиальное соглашение», что означает «положительные новости для Европы, России, Украины и для газового рынка».

Как это стало возможным?

Как сообщил по завершении берлинских переговоров глава российского Минэнерго Александр Новак, стороны обсудили конкретные объемы транзита российского газа через территорию Украины и сроки будущего контракта. Из его слов можно сделать вывод, что не только обсудили, но и договорились.

Россия, кстати, никогда не угрожала, что полностью прекратит газовый транзит через Украину после введения в строй «Турецкого потока» и «Северного потока – 2». Это подтвердил и в ходе вчерашней пресс-конференции её президент Владимир Путин:

Будем сохранять транзит через Украину, вопрос в объёмах этого транзита и сроках, на которые можно заключить контракт.

Всем хорошо известно, что главной проблемой при заключении новой сделки была неконструктивная позиция Киева. Теперь она стала вменяемой. По словам Оржеля, стороны «хорошо поработали, хорошо отработали протокол, который приближает нас к решению». Украинский министр выразил уверенность, что уже в ближайшее время будут достигнуты «положительные результаты» для всех. Он мог так сказать только в том случае, если новое политическое руководство Украины этого действительно хочет.

Если стороны не достигнут в ближайшие 11 дней соглашения, то с 1 января прокачка газа из России в Европу через Украину прекратится. Фото: Str / Globallookpress

А время действительно поджимает: если стороны не достигнут в ближайшие 11 дней соглашения, то с 1 января прокачка газа из России в Европу через Украину прекратится. И там стали осознавать: этого сидящей на европейских траншах Украине Брюссель не простит, даже если ему не слишком симпатична Россия. Поэтому украинский президент Владимир Зеленский и заявил на днях в Киеве: существует «очень высокий процент того, что у нас будет подписан контракт о транзите газа», поскольку «все сейчас настроены на то, чтобы подписать договор».

Что это будет за соглашение?

Пока новое соглашение не заключено и не объявлено, а с его текстом нельзя ознакомиться, можно только предполагать, в чём будет состоять компромисс, хотя определённые намёки на это имеются. Согласно неофициальной информации, вместо минимум 60 миллиардов кубометров газа в год в течение десяти лет, на чём изначально настаивала Украина (для России речь шла максимум о 30-40 миллиардах кубометров при условии разумных цен за транзит), Россия может согласиться на прокачку 50 миллиардов в первый год, 40 миллиардов – во второй, далее – 30 миллиардов.

Как заявил на брифинге в Париже после «нормандского» саммита Зеленский, срок нового контракта будет не год и не десять лет, а «где-то посередине». То есть, скорее всего, новое соглашение будет подписано на пять лет.

Что касается тарифа на прокачку газа, то он, видимо, мало изменится или останется прежним: «ободрать» «Газпром» и повысить к выгоде США для европейского потребителя цену на российский газ у Украины не получается. Всё происходит так, как предвидел в начале декабря Путин – эти позиции «удастся как-то согласовать». В 2019 году тариф составлял 2,61 доллара за тысячу кубов на 100 километров. В ноябре «Нафтогаз» требовал повысить его до 3,21 доллара.

Вопрос о взаимных судебных претензиях будет определённо решаться на пути взаимозачётов: предстоящей весной появятся важные решения международных судов – по двум апелляциям «Газпрома» против вердикта Стокгольмского арбитража, «долгу Януковича» (3 миллиарда долларов), иску о невыполнении «Нафтогазом» постановления арбитража о возобновлении закупок российского газа.

Председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева фактически отстранили от хода газовых переговоров, и дело сразу пошло. Фото: EPA / STEPHANIE LECOCQ / ТАСС

Киев, пользуясь политической симпатией к себе Стокгольмского арбитража и других западных судебных инстанций, со своей стороны выдвинул против «Газпрома» целую гору финансовых претензий на смехотворную сумму в 22 миллиарда долларов, требуя выплат «компенсаций» в любом виде, в том числе газом.

Москва изначально настаивала на взаимном «обнулении» всех судебных разбирательств. Судя по всему, что-то близкое к этому через несколько месяцев и произойдёт. На газовый транзит 1 января 2020 года это не повлияет.

Ну и, наконец, наметилось решение ещё одного поставленного Россией вопроса: прямых закупок российского газа Украиной, а не через фейковый реверс, на котором наживаются украинские и европейские дельцы, делающие газ для потребителей на Украине дороже минимум на 25%. В конце ноября Новак сообщил, что речь идёт о прямых поставках 15 миллиардов кубометров в год.

Этих существенных сдвигов удалось добиться прежде всего потому, что от ведения газовых переговоров Зеленский фактически отстранил председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева, который, вероятно, в корыстных интересах (сохранение «реверса») и чтобы лишний раз услужить США, заинтересованных потеснить Россию на газовом рынке Европы, откровенно саботировал их.

И всё же

Тем не менее давно хорошо известно: дьявол кроется в деталях. Поэтому сомнения в том, что Киев и Москва подпишут новое соглашение о газовом транзите, будут сохраняться до того мгновения, когда под его окончательно согласованным текстом обе стороны поставят, наконец, свои подписи.