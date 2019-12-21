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Россия и Украина не явятся на газовую войну
21 декабря 2019, 08:09 • 234 • В мире
Киев и Москва сильно «подвели» Вашингтон: Россия, Украина и ЕС «в принципе» договорились об условиях российского газового транзита через Украину в Европу
Автор:
Латышев Сергей
На последних в уходящем году трёхсторонних переговорах между Россией, Украиной и Евросоюзом в Берлине о новом соглашении о газовом транзите из России в Европу стороны «принципиально» договорились. Детали проекта соглашения участники итоговой пресс-конференции не раскрыли – они должны быть обсуждены в пятницу в Москве и Киеве. До конца года (старое соглашение истекает 1 января 2020 года) планируется провести ещё две российско-украинские встречи для решения чисто технических вопросов.
Таким образом, налицо определённый прорыв – выработка проекта нового компромиссного соглашения. В случае его утверждения Москвой и Киевом оно позволит избежать в первые месяцы 2020 года газовой войны, выгодополучателем которой являются только США.
Все были настроены конструктивно
Достигнутый прорыв, который ещё предстоит закрепить согласованной «пакетной» договорённостью, стал результатом желания Москвы и Киева продемонстрировать свою добрую волю ЕС, а также конструктивной позицией самого Брюсселя. Реальная угроза прекращения российского транзита через ГТС Украины в Европу заставила ЕС отказаться от традиционной политики возложения на «Газпром» задачи финансирования Незалежной, что, безусловно, отрезвляюще подействовало на украинских переговорщиков и вынудило Киев умерить требования.
На это повлияла также твердая позиция Германии, самой влиятельной европейской страны и не последнего игрока во внутриукраинских делах. Оказавшиеся в целом успешными переговоры в Берлине можно было бы вполне назвать четырёхсторонними, так как в них участвовали также министр экономики ФРГ Петер Альтмайер и уполномоченный федерального правительства по транзиту газа через Украину Георг Граф Вальдерзее. Неслучайно, что министр энергетики России Александр Новак и его украинский коллега Алексей Оржель поблагодарили ЕС и правительство Германии за посредничество.
Касающуюся всех тему газового транзита обсуждали даже на «нормандском» саммите в Париже. Фото: Alexei Nikolsky / Kremlin Pool / Globallookpress
По словам бывшего заместителя председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Мароша Шефчовича, продолжающего курировать данную проблематику, это были «интенсивные переговоры», и на них было достигнуто «принципиальное соглашение», что означает «положительные новости для Европы, России, Украины и для газового рынка».
Как это стало возможным?
Как сообщил по завершении берлинских переговоров глава российского Минэнерго Александр Новак, стороны обсудили конкретные объемы транзита российского газа через территорию Украины и сроки будущего контракта. Из его слов можно сделать вывод, что не только обсудили, но и договорились.
Россия, кстати, никогда не угрожала, что полностью прекратит газовый транзит через Украину после введения в строй «Турецкого потока» и «Северного потока – 2». Это подтвердил и в ходе вчерашней пресс-конференции её президент Владимир Путин:
Всем хорошо известно, что главной проблемой при заключении новой сделки была неконструктивная позиция Киева. Теперь она стала вменяемой. По словам Оржеля, стороны «хорошо поработали, хорошо отработали протокол, который приближает нас к решению». Украинский министр выразил уверенность, что уже в ближайшее время будут достигнуты «положительные результаты» для всех. Он мог так сказать только в том случае, если новое политическое руководство Украины этого действительно хочет.
Если стороны не достигнут в ближайшие 11 дней соглашения, то с 1 января прокачка газа из России в Европу через Украину прекратится. Фото: Str / Globallookpress
А время действительно поджимает: если стороны не достигнут в ближайшие 11 дней соглашения, то с 1 января прокачка газа из России в Европу через Украину прекратится. И там стали осознавать: этого сидящей на европейских траншах Украине Брюссель не простит, даже если ему не слишком симпатична Россия. Поэтому украинский президент Владимир Зеленский и заявил на днях в Киеве: существует «очень высокий процент того, что у нас будет подписан контракт о транзите газа», поскольку «все сейчас настроены на то, чтобы подписать договор».
Что это будет за соглашение?
Пока новое соглашение не заключено и не объявлено, а с его текстом нельзя ознакомиться, можно только предполагать, в чём будет состоять компромисс, хотя определённые намёки на это имеются. Согласно неофициальной информации, вместо минимум 60 миллиардов кубометров газа в год в течение десяти лет, на чём изначально настаивала Украина (для России речь шла максимум о 30-40 миллиардах кубометров при условии разумных цен за транзит), Россия может согласиться на прокачку 50 миллиардов в первый год, 40 миллиардов – во второй, далее – 30 миллиардов.
Как заявил на брифинге в Париже после «нормандского» саммита Зеленский, срок нового контракта будет не год и не десять лет, а «где-то посередине». То есть, скорее всего, новое соглашение будет подписано на пять лет.
Что касается тарифа на прокачку газа, то он, видимо, мало изменится или останется прежним: «ободрать» «Газпром» и повысить к выгоде США для европейского потребителя цену на российский газ у Украины не получается. Всё происходит так, как предвидел в начале декабря Путин – эти позиции «удастся как-то согласовать». В 2019 году тариф составлял 2,61 доллара за тысячу кубов на 100 километров. В ноябре «Нафтогаз» требовал повысить его до 3,21 доллара.
Вопрос о взаимных судебных претензиях будет определённо решаться на пути взаимозачётов: предстоящей весной появятся важные решения международных судов – по двум апелляциям «Газпрома» против вердикта Стокгольмского арбитража, «долгу Януковича» (3 миллиарда долларов), иску о невыполнении «Нафтогазом» постановления арбитража о возобновлении закупок российского газа.
Председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева фактически отстранили от хода газовых переговоров, и дело сразу пошло. Фото: EPA / STEPHANIE LECOCQ / ТАСС
Киев, пользуясь политической симпатией к себе Стокгольмского арбитража и других западных судебных инстанций, со своей стороны выдвинул против «Газпрома» целую гору финансовых претензий на смехотворную сумму в 22 миллиарда долларов, требуя выплат «компенсаций» в любом виде, в том числе газом.
Москва изначально настаивала на взаимном «обнулении» всех судебных разбирательств. Судя по всему, что-то близкое к этому через несколько месяцев и произойдёт. На газовый транзит 1 января 2020 года это не повлияет.
Ну и, наконец, наметилось решение ещё одного поставленного Россией вопроса: прямых закупок российского газа Украиной, а не через фейковый реверс, на котором наживаются украинские и европейские дельцы, делающие газ для потребителей на Украине дороже минимум на 25%. В конце ноября Новак сообщил, что речь идёт о прямых поставках 15 миллиардов кубометров в год.
Этих существенных сдвигов удалось добиться прежде всего потому, что от ведения газовых переговоров Зеленский фактически отстранил председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева, который, вероятно, в корыстных интересах (сохранение «реверса») и чтобы лишний раз услужить США, заинтересованных потеснить Россию на газовом рынке Европы, откровенно саботировал их.
И всё же
Тем не менее давно хорошо известно: дьявол кроется в деталях. Поэтому сомнения в том, что Киев и Москва подпишут новое соглашение о газовом транзите, будут сохраняться до того мгновения, когда под его окончательно согласованным текстом обе стороны поставят, наконец, свои подписи.
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