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Россия и Украина начали в Вене переговоры по газу
26 декабря 2019, 14:39 • 69 • Украина
В Вене начались переговоры России и Украины по газу, сообщает ТАСС со ссылкой на «Газпром».
РИА Новости
Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» 26 декабря проведёт встречу с «Газпромом» для окончательного согласования газовых контрактов и рассчитывает на их подписание 27 декабря.
Об этом заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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