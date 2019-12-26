Россия и Украина начали в Вене переговоры по газу

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В Вене начались переговоры России и Украины по газу, сообщает ТАСС со ссылкой на «Газпром».

РИА Новости

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» 26 декабря проведёт встречу с «Газпромом» для окончательного согласования газовых контрактов и рассчитывает на их подписание 27 декабря. Об этом заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

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