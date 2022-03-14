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Россия и Украина изменили формат переговоров: В Кремле дали пояснение
14 марта 2022, 00:30 • 285 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Россия и Украина изменили формат переговоров. Он объяснил, когда состоится следующий раунд.
Песков утвердительно ответил на вопрос о следующей встрече делегаций России и Украины в видеоформате. Переговоры с использованием электронных средств связи состоятся 14 марта.
Делегацию от России по-прежнему будет возглавлять Владимир Мединский - помощник русского президента, пишет ТАСС.
Напомним, первый раунд русско-украинских переговоров состоялся 28 февраля. Делегации обсуждали ситуацию на Украине в течение пяти часов, встретившись в Гомельской области. 3 марта в ходе второго раунда, прошедшего в Беловежской Пуще, делегации договорились об открытии гуманитарных коридоров, по которым могут эвакуироваться мирные жители.
7 марта состоялась третья встреча. На этот раз в Брестской области. Через три дня украинский кризис обсуждался на министерском уровне. Главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба встретились в Анталье, где проходил дипломатический форум.
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