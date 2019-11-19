|
Россия и Украина достигли консенсуса по рыболовству в Азовском море
19 ноября 2019, 12:09 • 168 • Украина
Россия и Украина пришли к консенсусу на переговорах, связанных с подписанием протокола о квотах на вылов рыбы в Азовском море. Об этом сообщил замглавы Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов.
РИА Новости
По его словам, видеоконференция прошла достаточно спокойно.
«Стороны пришли к консенсусу по большинству вопросов, но проблемы остаются», — цитирует Соколова ТАСС.
В числе проблемных тем чиновник назвал снижение запасов хамсы и экологические вопросы.
Протокол по использованию природных ресурсов в Азове подписывается между Москвой и Киевом ежегодно, на территории каждой из сторон поочерёдно. В 2019 году он должен быть подписан на российской территории, однако украинские власти заявили о намерении сделать это дистанционно.
Рыболовство в регионе регулируется двусторонней комиссией.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
168
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 ноября 2019, 16:54
|
15 ноября 2019, 01:09
|
14 ноября 2019, 02:24
|
18 ноября 2019, 03:54
|
16 ноября 2019, 01:24
|
16 ноября 2019, 19:09
|
17 ноября 2019, 18:09