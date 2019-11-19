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Россия и Украина достигли консенсуса по рыболовству в Азовском море

19 ноября 2019, 12:09  •  168 • Украина
Россия и Украина пришли к консенсусу на переговорах, связанных с подписанием протокола о квотах на вылов рыбы в Азовском море. Об этом сообщил замглавы Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов.
 
РИА Новости
 

По его словам, видеоконференция прошла достаточно спокойно.

«Стороны пришли к консенсусу по большинству вопросов, но проблемы остаются», — цитирует Соколова ТАСС.

В числе проблемных тем чиновник назвал снижение запасов хамсы и экологические вопросы.

Протокол по использованию природных ресурсов в Азове подписывается между Москвой и Киевом ежегодно, на территории каждой из сторон поочерёдно. В 2019 году он должен быть подписан на российской территории, однако украинские власти заявили о намерении сделать это дистанционно.

Рыболовство в регионе регулируется двусторонней комиссией.

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