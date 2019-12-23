Россия и Украина договорились по газу: Порошенко в бешенстве, США грозят санкциями

Автор:

Курганов Дмитрий

Газовые предатели

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко по-прежнему неймётся. Оказавшись в оппозиции победителю гонки за пост номер один Владимиру Зеленскому, экс-глава Незалежной продолжает препятствовать, а точнее, пытаться препятствовать налаживанию отношений между Москвой и Киевом. Понятно, что пока Украина не перестанет считать Крым своим, окончательной нормализации не произойдёт, однако, как показывает практика, в сфере нефти и газа стороны всё-таки могут договариваться, хотя бы на уровне бизнеса.

Узнав из СМИ о том, что пять украинских компаний уже договорились с «Газпромом» о прямых поставках газа, Порошенко пригрозил им санкциями. По мнению лидера «Европейской солидарности», эти компании образовали внутри страны «пятую колонну», намереваясь использовать полученные доходы для подрыва украинской государственности с подачи российских властей, посуливших хорошую скидку.

Это не коммерческие контракты, а политические,

— написал Порошенко в Facebook.

Пять украинских компаний уже договорились с «Газпромом» о прямых поставках газа. Фото: Oil and Gas Photographer / Shutterstock.com

Экс-президент Украины потребовал созыва Совета национальной безопасности и обороны, по сути, обвинив новые киевские власти в «тайном сговоре» в Париже. Бывший украинский лидер также заявил в эфире одного из телеканалов, что считает любые договорённости с Россией по газу «позорными», а чиновники, которые всё это устраивают, по мнению Порошенко, являются «предателями Родины».

Обмен «любезностями»

Напомним, что по итогам переговоров 19-20 декабря, состоявшихся в Берлине и Минске, Россия и Украина достигли соглашения о подписании пятилетнего контракта на транзит газа с возможным его продлением ещё на десять лет. Планируется, что в 2019 году в рамках договора будет прокачано 65 миллиардов кубометров и 40 миллиардов — в последующие четыре года. Конкретные тарифы являются коммерческой тайной, прежде всего «Нафтогаза», поэтому не разглашаются.

Важно отметить, что для продолжения сотрудничества стороны отзовут все арбитражные и судебные иски в отношении друг друга. При этом «Газпром» согласился в срок до 29 декабря оплатить «Нафтогазу» долг в 2,9 миллиарда долларов. В качестве ответной «любезности» с имущества, денежных средств и прочих активов «Газпрома» будет снят арест. Также вполне логично, что Киев откажется и от антимонопольных претензий к российской компании.

По итогам переговоров 19-20 декабря, состоявшихся в Берлине и Минске, Россия и Украина достигли соглашения о подписании пятилетнего контракта на транзит газа с возможным его продлением ещё на десять лет. Фото: Ministry of Energy Russia / Globallookpress

Понятно, почему Порошенко негодует. На его глазах разваливается то, чем он занимался все годы своего правления, — газовый шантаж. Он и так-то проходил ни шатко ни валко, а тут ещё и потеря поста президента сказалась — рычагов влияния явно поубавилось. Хотя на самом деле это действия самого Порошенко впору называть антигосударственными. По последнему десятилетнему газовому договору Украина ежегодно получала около трёх миллиардов долларов. В агентстве Fitch подсчитали, что по новому соглашению эта сумма уменьшится до 1-1,5 миллиардов, поскольку раньше и прокачивали больше газа — до 90 миллиардов.

Любопытно, что США заявили о санкциях в отношении компаний, занимающихся «Северным потоком — 2», буквально через несколько часов после того, как стало известно, что переговоры России и Украины по транзиту увенчались успехом. Возможно, Трамп не хотел очень сильно злить Европу, ведь теперь она свой газ получит. Американский лидер мог рассчитывать, что Германия и другие страны Старого Света «проглотят» эти санкции, и отчасти он оказался прав.

Дональд Трамп оказался отчасти прав: страны Старого Света «проглотили» санкции. Фото: SMG / Globallookpress

Ангела Меркель и остальные политики для виду громко повозмущались, а на деле итальянская компания с швейцарской «пропиской» Allseas не только остановила укладку труб по дну Балтийского моря в рамках СП-2, но и уже вывела оттуда свои корабли.

На неё американские угрозы подействовали моментально. Отчасти это объясняется элементарным нежеланием рисковать. Нужно сначала внимательно изучить, какими именно санкциями бряцают Штаты, и какие они могут иметь последствия. В частности, некоторые эксперты считают, что ограничительные меры Вашингтона не могут касаться уже заключённых ранее контрактов, как в случае с Allseas. В то же время у компании есть проекты и в Мексиканском заливе, которые терять также не хочется.

Отсрочка на квартал, максимум на два

В любом случае максимум, чего удастся добиться США, — это отсрочки запуска «Северного потока — 2» до осени 2020 года. Дело в том, что изначально планировалось завершить укладку труб к концу 2019 года. Из-за того, что Дания тянула с решением о разрешении работ, этот срок сдвинулся примерно на один квартал. Однако «на земле» Европа и так не была готова к тому, чтобы закончить работы в эти сроки. В лучшем случае СП-2 был бы запущен летом. Поэтому даже с учётом усилившегося давления США итоговый результат принципиальных изменений не претерпит.

Российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что партнёры из Европы намерены обратиться в Минфин США за консультациями по поводу санкций в отношении СП-2, поскольку прописанные американцами меры сформулированы недостаточно конкретно, и даже сами европейцы не полностью понимают их суть.

Дмитрий Козак заявил, что прописанные американцами меры сформулированы недостаточно конкретно. Фото: Ministry of Energy Russia / Globallookpress

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва продолжит реализовывать свои экономические проекты, и этому не помешают никакие ограничения извне. Министр также отметил, что с российской стороны на санкции США однозначно последует ответ.

Выступая в эфире Первого канала, он пообещал, что «Северный поток — 2» будет достроен в ближайшее время, а что касается «Турецкого потока», его запуск планируется ближе к середине января, то есть через две-три недели. По словам Лаврова, защищать проект будет и Европа, поскольку у неё имеется определённый коммерческий интерес. «Конечно, их унизили. Всё-таки слова прозвучали, в том числе из Берлина, который показывает, что чувство собственного достоинства у наших европейских партнёров ещё сохранилось», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Будет нужно — справимся и сами

Если европейцы окончательно откажутся заканчивать прокладку труб по дну Балтийского моря, то Россия может сделать это и своими силами, полагают эксперты. Так, директор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов предлагает «план Б», по которому «Газпром флот» возьмёт с Сахалина трубоукладочное судно «Академик Черский» и перегонит его в Балтийское море. Правда, начать работы он сможет не ранее, чем через месяц — путь при таком варианте предстоит долгий. Но и оставшийся участок совсем небольшой — 60 километров.

Другой способ — это выкупить или взять трубоукладочное судно в аренду. Впрочем, европейские подрядчики могут передумать и вернуться к работе. В любом случае «Северному потоку — 2» быть, рано или поздно.