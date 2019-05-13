Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Стратосферная крепость" над Персидским заливом: США с воздуха приняли...
Порошенко "заинтересован" в инаугурации Зеленского, но молчит о роли с...
«Завершены молекулярно-генетические экспертизы»: опознаны все погибшие в авиакат...
Постараемся прояснить: Лавров рассчитывает на откровенный разговор с Помпео
Главная / Политика

Россия и Турция разошлись во мнениях из-за фундамента АЭС "Аккую"

13 мая 2019, 22:39  •  76 • Политика
Российская и турецкая стороны разошлись во мнениях из-за фундамента АЭС "Аккую", которую они возводят совместно. Дело в том, что в бетонной заливке, по информации СМИ, обнаружились трещины, из-за чего фундамент пришлось переделывать два раза.
Турецкий регулятор проекта - Turkey’s Atomic Energy Authority (TAEK) уже дважды отмечал наличие трещин в фундаменте АЭС "Аккую". Поэтому, пишут турецкие СМИ, компания "Росатом" перезаливала бетон, из которого, собственно, фундамент и возводили.
По данным турецкого проправительственного издания Haber Turk, сначала TAEK нашёл трещины в фундаменте в июле прошлого года. Специалисты "Росатома" перезалили бетон, но после этого в ТАЕК заявили, что нашли новую трещину. Российской компании снова пришлось поменять бетонную заливку.
Как сообщает РБК, по оценке российской стороны, реализация проекта продолжается по графику. В "Росатоме" подчеркнули, что бетонирование фундаментной плиты реакторного здания первого энергоблока АЭС "Аккую" окончено 8 марта текущего года. Далее строители приступят к постройке внешних и внутренних стен здания.
Источник издания в российской компании объяснил, что трещины - вполне обыденное явление во время тестовой заливки бетона, а именно она производилась в прошлом году. Поскольку смысл процесса в том, чтобы подобрать оптимальную смесь бетона, то в ходе подборки возникают различные недостатки разных вариантов - и это обыденный рабочий процесс. В итоге была подобрана именно такая пропорция ингредиентов, которая исключает любые трещины.
В "Росатоме" также добавили, что аудит независимыми экспертами - это стандартная практика в подобных крупнейших проектах. Работы проводят под неусыпным контролем французской компании ASSYSTEM, имеющей аккредитацию ТАЕК. Что касается самого турецкого регулятора, он от комментариев предпочёл воздержаться.
Напомним: Россия и Турция заключили межправительственное соглашение о строительстве АЭС "Аккую" из четырех блоков с реакторами ВВЭР-1200 в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря еще в мае 2010 года. Общий объем инвестиций в проект российский президент Владимир Путин оценивал в $22 млрд. АЭС должна быть построена к 100-летию республики — к 2023 году. Но проект тормозили как внешнеполитические трения между Россией и Турцией, так и турецкое законодательство, которое запрещало строить промышленные объекты вблизи оливковых рощ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



76
Источник
Похожие новости
13 мая 2019, 22:39
Россия и Турция разошлись во мнениях из-за фундамента АЭС "Аккую"
13 мая 2019, 16:09
Трамп угрожает взыскать десятки миллиардов долларов с Китая
13 мая 2019, 16:09
"Не все могут честно смотреть нам в глаза": Министр обороны Сербии напомнил, почему Сербия не войдет в НАТО
13 мая 2019, 12:54
Алексей Навальный "проиграл" комикам шутки, но попал в фантастический роман
13 мая 2019, 12:54
Генпрокуратура взялась за Порошенко из-за отобранного у Коломойского Приватбанка
13 мая 2019, 19:24
Постараемся прояснить: Лавров рассчитывает на откровенный разговор с Помпео
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 мая 2019, 12:24
Госпогранслужба Украины оценила слова Мерзликина о пересечении границы
10 мая 2019, 10:09
Запад возмущён: Россия уничтожает боевиков
12 мая 2019, 10:54
"Правы, ох, как правы": Неудобную правду о Крыме от Поклонской поддержали в соцсетях
07 мая 2019, 10:24
В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело
09 мая 2019, 14:39
"И Юлю пристроят": Твит о разоблачённых Соловьёвым "кукловодах" Зеленского стал вирусным
09 мая 2019, 04:54
Канцлеру Австрии накануне Дня Победы пришлось оправдываться перед Россией
08 мая 2019, 06:09
Уникальный российский "Палантин", от которого "слепнут" НАТОвские самолёты, сорвет применение "Томагавков"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.