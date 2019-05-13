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Россия и Турция разошлись во мнениях из-за фундамента АЭС "Аккую"
13 мая 2019, 22:39 • 76 • Политика
Российская и турецкая стороны разошлись во мнениях из-за фундамента АЭС "Аккую", которую они возводят совместно. Дело в том, что в бетонной заливке, по информации СМИ, обнаружились трещины, из-за чего фундамент пришлось переделывать два раза.
Турецкий регулятор проекта - Turkey’s Atomic Energy Authority (TAEK) уже дважды отмечал наличие трещин в фундаменте АЭС "Аккую". Поэтому, пишут турецкие СМИ, компания "Росатом" перезаливала бетон, из которого, собственно, фундамент и возводили.
По данным турецкого проправительственного издания Haber Turk, сначала TAEK нашёл трещины в фундаменте в июле прошлого года. Специалисты "Росатома" перезалили бетон, но после этого в ТАЕК заявили, что нашли новую трещину. Российской компании снова пришлось поменять бетонную заливку.
Как сообщает РБК, по оценке российской стороны, реализация проекта продолжается по графику. В "Росатоме" подчеркнули, что бетонирование фундаментной плиты реакторного здания первого энергоблока АЭС "Аккую" окончено 8 марта текущего года. Далее строители приступят к постройке внешних и внутренних стен здания.
Источник издания в российской компании объяснил, что трещины - вполне обыденное явление во время тестовой заливки бетона, а именно она производилась в прошлом году. Поскольку смысл процесса в том, чтобы подобрать оптимальную смесь бетона, то в ходе подборки возникают различные недостатки разных вариантов - и это обыденный рабочий процесс. В итоге была подобрана именно такая пропорция ингредиентов, которая исключает любые трещины.
В "Росатоме" также добавили, что аудит независимыми экспертами - это стандартная практика в подобных крупнейших проектах. Работы проводят под неусыпным контролем французской компании ASSYSTEM, имеющей аккредитацию ТАЕК. Что касается самого турецкого регулятора, он от комментариев предпочёл воздержаться.
Напомним: Россия и Турция заключили межправительственное соглашение о строительстве АЭС "Аккую" из четырех блоков с реакторами ВВЭР-1200 в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря еще в мае 2010 года. Общий объем инвестиций в проект российский президент Владимир Путин оценивал в $22 млрд. АЭС должна быть построена к 100-летию республики — к 2023 году. Но проект тормозили как внешнеполитические трения между Россией и Турцией, так и турецкое законодательство, которое запрещало строить промышленные объекты вблизи оливковых рощ.
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