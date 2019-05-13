Россия и Турция разошлись во мнениях из-за фундамента АЭС "Аккую"

Турецкий регулятор проекта - Turkey’s Atomic Energy Authority (TAEK) уже дважды отмечал наличие трещин в фундаменте АЭС "Аккую". Поэтому, пишут турецкие СМИ, компания "Росатом" перезаливала бетон, из которого, собственно, фундамент и возводили.

По данным турецкого проправительственного издания Haber Turk, сначала TAEK нашёл трещины в фундаменте в июле прошлого года. Специалисты "Росатома" перезалили бетон, но после этого в ТАЕК заявили, что нашли новую трещину. Российской компании снова пришлось поменять бетонную заливку.

Как сообщает РБК, по оценке российской стороны, реализация проекта продолжается по графику. В "Росатоме" подчеркнули, что бетонирование фундаментной плиты реакторного здания первого энергоблока АЭС "Аккую" окончено 8 марта текущего года. Далее строители приступят к постройке внешних и внутренних стен здания.

Источник издания в российской компании объяснил, что трещины - вполне обыденное явление во время тестовой заливки бетона, а именно она производилась в прошлом году. Поскольку смысл процесса в том, чтобы подобрать оптимальную смесь бетона, то в ходе подборки возникают различные недостатки разных вариантов - и это обыденный рабочий процесс. В итоге была подобрана именно такая пропорция ингредиентов, которая исключает любые трещины.

В "Росатоме" также добавили, что аудит независимыми экспертами - это стандартная практика в подобных крупнейших проектах. Работы проводят под неусыпным контролем французской компании ASSYSTEM, имеющей аккредитацию ТАЕК. Что касается самого турецкого регулятора, он от комментариев предпочёл воздержаться.

Напомним: Россия и Турция заключили межправительственное соглашение о строительстве АЭС "Аккую" из четырех блоков с реакторами ВВЭР-1200 в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря еще в мае 2010 года. Общий объем инвестиций в проект российский президент Владимир Путин оценивал в $22 млрд. АЭС должна быть построена к 100-летию республики — к 2023 году. Но проект тормозили как внешнеполитические трения между Россией и Турцией, так и турецкое законодательство, которое запрещало строить промышленные объекты вблизи оливковых рощ.