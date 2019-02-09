Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Порошенко пообещал запускать в космос украинские ракеты из Флориды
Эксперт оценил возбуждение дела о недостаче культурных ценностей в Киево-Печерск...
Эксперт прокомментировал слова Порошенко о членстве Украины в ЕС и НАТО
Британцы тужатся оживить тему Скрипалей, отвлекая избирателей от внутренних проб...
Главная / Война

Россия и Турция начинают войну в Идлибе

09 февраля 2019, 17:54  •  226 • Война
Иногда кажется, что Путин с Эрдоганом — самые близкие друзья в мире большой политики. С момента преодоления кризиса, вызванного убийством нашего летчика турецкими военными, президенты стран встречаются друг с другом чаще, чем с кем бы то ни было. Порой складывается впечатление, что даже с отдельными ключевыми министрами или прочими важными лицами РФ наш президент видится реже, чем с турецким коллегой. Что ж, это не так уж и плохо, ведь Эрдоган — фигура определенно важная для всего Ближнего Востока, и особенно для Сирии. Его армия воюет за него в Сирии, Ираке (как самостоятельные силы — авт.) и Афганистане (в составе НАТО — авт.). Но пока успешнее всего дела у турок идут именно в САР, вот они и пытаются выжать из нее максимум соков. Россия им здесь одновременно и помощник, и ограничитель. С одной стороны, без Москвы империя Эрдогана уже могла бы разрастись до самого Дамаска, с другой же — благодаря русским Анкара, наконец, приобрела некоторое политическое влияние на США, во всяком случае, примеры соответствующей манипуляции мы уже все неоднократно фиксировали.
В общем, мы имеем союз, от которого вроде бы все выигрывают, но в то же время есть множество оснований полагать, что именно из-за этого самого союза многие возможности упущены. Однако в нашей стране в экспертном сообществе в последние годы принято рассматривать российско-турецкое сотрудничество исключительно как позитивное политическое явление.
Читайте также
Запад списывает российское оружие в утиль К 2020 году Франция обойдет РФ по экспорту вооружений, уверены аналитики
Особым достижением в этом плане считается идлибское соглашение, вернее сочинское соглашение по Идлибу. Напомним, что в середине сентября прошлого года Путин и Эрдоган собрались в Краснодарском крае и принялись обсуждать Сирию. Тогда все боялись, что российские военные вместе с Сирийской арабской армией начнут вторжение в Идлиб и зачистку провинции от оппозиционных элементов. Все этого боялись, потому как падение провинции грозило местным врагам Асада окончательным поражением. Да и к тому же все опасались, что будут большие жертвы среди мирного населения — все-таки в мухафазе, по различным оценкам, больше сотни тысяч вооруженных боевиков на полтора-два миллиона населения. Но президенты Турции и РФ всех успокоили.
Все до сих пор считают эту сделку большим успехом. В плане сохранения жизней — все вполне может быть и так, но, по правде говоря, люди там и сейчас гибнут, причем не в малых количества. Да, боевые действия в Идлибе не прерывались, и уж тем более не может быть и речи о перемирии. Внутри мухафазы находятся враждующие друг с другом группировки, и они чуть ли не каждый день то захватывают, то сдают населенные пункты. Разумеется, местные в этот момент никуда не деваются, и пули свистят над их головами, а взрывы раздаются за их спинами. И не всем удается благополучно все это пережить. Многие умирают, а другие остаются калеками. Так что, с этой точки зрения сделка по Идлибу вряд ли так уж полезна — кто знает, быть может, от крупной и стремительной операции осталось бы меньше трупов, чем от этой бесконечной вялотекущей войны внутри провинции. Ну а насчет демилитаризованной зоны — даже Путин на одной из недавних встреч с Эрдоганом отметил, что не все так удачно и боевые действия наблюдаются. Как бы получается, что турки не смогли сделать то, что обещали, а именно — разоружить боевиков Тахрир аш-Шам, которая является продолжательницей дела Джебхат ан-Нусры*. Причем по мнению ряда экспертов, попытки договориться с террористами вышли для Турции боком. Да, за все это время, пока никто по-настоящему не наступал на боевиков в надежде, что они прислушаются к зову миротворцев, они собрались с силами и организовали ряд успешных операций. Так под их контролем находится множество населенных пунктов и несколько ключевых трасс северо-западной Сирии. И что все это значит? Наверное, в интересах не только Дамаска, но и России пересмотреть идлибскую сделку. Для Сирии, для асадовской Сирии эта провинция станет большой головной болью. Она уже таковой является, но с укреплением террористов, война в мухафазе, которую все так старались не допустить, станет неизбежной и куда более кровопролитной, чем предполагалось ранее.
Россия зря воевала в Сирии — США возвращают туда ИГИЛ
Турецкий эксперт Эндер Имрек полагает, что, скорее всего, боевые действия в Идлибе начнутся, причем это событие не за горами.
— Сейчас очень высоки риски, что война начнется в ближайшие несколько месяцев. Много факторов провоцирует стороны усугублять ситуацию ежедневно. Столкновения Хайят Тахрир аш-Шам с Национальным фронтом (протурецкая сирийская оппозиционная организация, созданная на базе Сирийской свободной армии — авт.) происходят каждый день. Так же есть сообщения о стремлении группировок прорваться в окрестности Афина, поблизости были бои, но пока турецкая армия в них не участвовала. Но если нападения продолжатся, то избежать этого не удастся. Отдельные структуры все еще пытаются договориться, и в прошлом намечались какие-то успехи, но с каждым днем эффективность такого метода становится все более незначительной. При этом участились контакты российских и турецких военных. Это может быть связано и с другими причинами, но пока основной общей проблемой для сторон является Идлиб, поэтому, вероятно, именно это и обсуждается. И вряд ли эти обсуждения касаются невмешательства или мирного урегулирования. Для этого есть другие структуры. И тут есть несколько вариантов. Один из них — совместная военная операция против террористов. Но тут могут возникнуть серьезные проблемы с организацией. Вряд ли Эрдоган захочет допустить к этому делу Асада, а Россия самостоятельно участвовать в этом не готова — это грозит репутационными потерями среди сторонников режима. Другой вариант, наверное, самый реалистичный — Турция самостоятельно решает проблему террористов в провинции. Если не дипломатией, то силой. Сейчас происходит укрепление военных баз внутри Идлиба, и, вероятно, это как раз связано с готовящейся операцией. Если это сработает, то договор Путина и Эрдогана, скорее всего, останется в силе, но в перспективе все равно ситуация изменится. Чтобы не было войны, должно произойти что-нибудь исключительное.
«Была такая богатая Венесуэла»: Трамп склоняется к вторжению
Читайте также
Турция подставляет Москву, мешая российской нефти дойти до Европы Почему в проливах Босфор и Дарданеллы образовалась пробка из танкеров и как это скажется на ценах на горючее
«СП»: — Например?
— Например, присоединение Идлиба к Турции или неожиданное примирение Эрдогана с Асадом.
Новости политики: Госдеп США заявил, что американских крылатых ракет не будет на земле Европы
* Группировка «Джебхат ан-Нусра» решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


226
Источник
Похожие новости
03 февраля 2019, 12:24
Поддержали ИГ: коалиция США атаковала сирийскую армию
09 февраля 2019, 14:39
Появятся ли в Польше американские ракеты с ядерными боеголовками?
01 февраля 2019, 18:09
Израиль признался в поддержке сирийских террористов
Загрузка...
04 февраля 2019, 20:54
Япония под ударом: почему Токио винит Москву
03 февраля 2019, 02:39
Подайте за «оккупацию»: как Эстония требует деньги у России
07 февраля 2019, 13:54
«Большая война»: шведы «разгадали» планы России
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
09 февраля 2019, 08:09
"Вам нужно освежиться": Говорившего о пенсиях кандидата в президенты Украин...
09 февраля 2019, 04:54
Пришло время нанести удар первыми: Главком ВМС США раскрыл карты по Черному морю
09 февраля 2019, 10:08
"Даже Жириновский такого не говорил!" Жаркая "схватка" между русс...
09 февраля 2019, 04:54
Зеленский в угоду радикалам отказался "брататься" с русскими - видео
09 февраля 2019, 01:39
"Румыния, Польша и Венгрия оккупированы Украиной": Соперник Порошенко "...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 февраля 2019, 13:54
Предал и "стал отползать назад": Баранец рассказал, как Медведев ради Израиля подставил Иран и Сирию через С-300
04 февраля 2019, 14:24
Гуманное средство против украинских «москитов»
08 февраля 2019, 22:09
«Освободить от должности»: Путин уволил девять генералов силовых ведомств
05 февраля 2019, 09:54
От Латинской Америки до Азии: 7 стран подтвердили готовность разместить у себя военные базы России
06 февраля 2019, 02:09
"Агрессивное и неконструктивное заявление": В ОБСЕ раскритиковали планы Порошенко в отношении России
04 февраля 2019, 14:24
"Какая боль, какая боль, Россия - НАТО 1:0": Немецкие СМИ о "важном политическом успехе" Путина
04 февраля 2019, 04:39
"Предательство - национальная идея": Соцсети отреагировали на призыв кандидата в президенты Украины бомбить Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.