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Россия и Таджикистан объединят системы ПВО: Путин внёс соглашение в Госдуму

23 ноября 2021, 23:35  •  98 • Политика
Думе предстоит ратифицировать соглашение об объединённой системе ПВО России и Таджикистана. Президент Владимир Путин уже внёс соответствующий документ.
В электронной базе Госдумы появился внесённый президентом документ, предусматривающий создание объединённой системы противовоздушной обороны России и Таджикистана. Соглашение депутатам ещё предстоит ратифицировать.
В документе сказано, что объединённая русско-таджикская система станет частью объединённой системы ПВО государств, входящих в СНГ.
О том, что Россия и Таджикистан создадут объединённую систему противовоздушной обороны, стало известно ещё в середине весны. Глава Минобороны Сергей Шойгу объяснил, что странами подготовлен проект соглашения, целью которого является повышение надёжности охраны воздушного пространства над госграницей.

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