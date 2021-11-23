Россия и Таджикистан объединят системы ПВО: Путин внёс соглашение в Госдуму

Думе предстоит ратифицировать соглашение об объединённой системе ПВО России и Таджикистана. Президент Владимир Путин уже внёс соответствующий документ.

В электронной базе Госдумы появился внесённый президентом документ, предусматривающий создание объединённой системы противовоздушной обороны России и Таджикистана. Соглашение депутатам ещё предстоит ратифицировать.

В документе сказано, что объединённая русско-таджикская система станет частью объединённой системы ПВО государств, входящих в СНГ.

О том, что Россия и Таджикистан создадут объединённую систему противовоздушной обороны, стало известно ещё в середине весны. Глава Минобороны Сергей Шойгу объяснил, что странами подготовлен проект соглашения, целью которого является повышение надёжности охраны воздушного пространства над госграницей.