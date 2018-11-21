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Россия и страны ОДКБ могут не попасть в группу «судей» ОЗХО

21 ноября 2018, 06:24  •  82 • Политика
Россия может не попасть в состав так называемой группы «судей» ОЗХО — создаваемого в настоящий момент механизма, которому предстоит определять стороны, виновные в применении химического оружия. Также вполне возможно, что в состав нового органа не войдут представители дружественных России государств ОДКБ. С таким заявлением выступил замглавы отечественного Минпромторга Георгий Каламанов.
Свою позицию российский представитель озвучил, выступая перед делегатами 23-й конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КГУ КЗХО) в Гааге. При этом Каламанов также подчеркнул, что считает сложившуюся ситуацию крайне странной.
В России, напомнил он, существует своя сильная национальная школа химиков. Российские специалисты, работающие на международной арене, пользуются всеобщим признанием. Тем не менее все последние годы степень участия нашей страны в ОЗХО непрерывно сокращалась.
Напомним, что новый орган ОЗХО, которому предстоит взять на себя определение нарушителей международных соглашений по химоружию, будет создан по инициативе Великобритании. Решение поддержать данную идею было принято Организаций летом текущего года.
Слова Каламанова передает телеканал «Россия-24».

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