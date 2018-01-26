|
Россия и США согласовали "правила движения" в Арктике
26 января 2018, 02:09 • 164 • Политика
Российские и американские эксперты разработали маршруты судов в Арктике из-за роста движения в регионе.
Из-за резко возросшего судоходства в Арктике России и США пришлось создать специальную систему маршрутов в Беринговом проливе и Беринговом море. Итоговый документ был представлен на рассмотрение Международной морской организации.
Отмечается, что основной причиной создания системы двусторонних маршрутов послужил рост количества судов в Арктике. Дабы избежать столкновений и прочих инцидентов США и Россия согласовали единую систему маршрутов.
В документе представлены шесть двусторонних маршрутов, а также шесть зон повышенной осторожности плавания. Система маршрутов регулирует движение судов в Беринговом проливе и Беринговом море.
Подпишитесь на нас
164
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
23 января 2018, 18:39
|
23 января 2018, 09:09
|
23 января 2018, 08:24
|
23 января 2018, 13:54
|
20 января 2018, 22:24
|
24 января 2018, 01:24
|
21 января 2018, 17:54