Россия и США согласовали "правила движения" в Арктике

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Российские и американские эксперты разработали маршруты судов в Арктике из-за роста движения в регионе.

Из-за резко возросшего судоходства в Арктике России и США пришлось создать специальную систему маршрутов в Беринговом проливе и Беринговом море. Итоговый документ был представлен на рассмотрение Международной морской организации.

Отмечается, что основной причиной создания системы двусторонних маршрутов послужил рост количества судов в Арктике. Дабы избежать столкновений и прочих инцидентов США и Россия согласовали единую систему маршрутов.

В документе представлены шесть двусторонних маршрутов, а также шесть зон повышенной осторожности плавания. Система маршрутов регулирует движение судов в Беринговом проливе и Беринговом море.

"Реагируя на рост движения судов в Арктике, Соединенные Штаты и Российская Федерация предложили систему двусторонних маршрутов для судов в Беринговом проливе и Беринговом море", - сообщает пресс-служба береговой охраны США.