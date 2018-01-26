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Россия и США согласовали "правила движения" в Арктике

26 января 2018, 02:09  •  164 • Политика
Российские и американские эксперты разработали маршруты судов в Арктике из-за роста движения в регионе.
Из-за резко возросшего судоходства в Арктике России и США пришлось создать специальную систему маршрутов в Беринговом проливе и Беринговом море. Итоговый документ был представлен на рассмотрение Международной морской организации.
Отмечается, что основной причиной создания системы двусторонних маршрутов послужил рост количества судов в Арктике. Дабы избежать столкновений и прочих инцидентов США и Россия согласовали единую систему маршрутов.
В документе представлены шесть двусторонних маршрутов, а также шесть зон повышенной осторожности плавания. Система маршрутов регулирует движение судов в Беринговом проливе и Беринговом море.
"Реагируя на рост движения судов в Арктике, Соединенные Штаты и Российская Федерация предложили систему двусторонних маршрутов для судов в Беринговом проливе и Беринговом море", - сообщает пресс-служба береговой охраны США.

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