Россия и США схлестнулись в словесной войне о "супер-пупер" ракете - СМИ

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Вашингтон отстает от Москвы в разработке гиперзвукового оружия на пять лет

Заявление президента США Дональда Трампа на предвыборном митинге в прошлую пятницу вызвало словесную войну между Штатами и Россией на тему, у какой страны самые быстрые ракеты. Об этом говорится в статье венгерского издания Remix News & Views.

"У них [России] есть ракета, супер-пупер гиперзвуковая ракета (...). Она летит в пять раз быстрее, чем обычная ракета. У нас есть одна, которая движется гораздо быстрее, гораздо быстрее той [русской]", – заявил на мероприятия в Бемиджи хозяин Белого дома.

Тогда же он обвинил администрацию бывшего лидера нации Барака Обамы в том, что они допустили якобы утечку данных о ракете в Москву.

"Россия украла эту информацию. Ты знал это, ты знал это. Россия получила информацию, а потом они ее построили", – добавил Трамп.

И почти сразу президент РФ Владимир Путин ответил на эти заявления из-за океана, рассекретив имя разработчика знаменитой российской гиперзвуковой ракеты "Авангард" легендарного отечественного конструктора Герберта Ефремова. Глава государства подчеркнул, что Россия начала разработку системы еще в 2004 г. после того, как Вашингтон в одностороннем порядке вышел из Договора по противоракетной обороне в 2002 году.

"Мы должны были создать это оружие в ответ на расширение стратегических систем ПРО США, которые могли бы уничтожить, свести на нет весь наш ядерный арсенал", – сказал Путин.

Россия разработала и испытала три варианта ракет, которые, как сообщается, способны развивать скорость в 27 раз большую, чем скорость звука, что делает их неуязвимыми для современных систем перехвата. Это ракета воздушного базирования Х47М2 "Кинжал", противокорабельная ракета "Циркон" и ракета наземного базирования "Авангард". В то время как первые две имеют диапазон дальности поражения от 1 тыс до 2 тыс км (от 620 до 1240 миль), последняя летит на 6 тыс километров, пишет издание.



"Авангард" поступил на вооружение в 2019 г. в состав Домбаровского ракетного полка в Оренбургской области, а Минобороны РФ недавно сообщило, что в текущем году развернет ракеты на 31 пусковой установке шахтного базирования.

Другое венгерское издание Magyar Nemzet напоминает, что глава Пентагона Марк Эспер в марте 2020 г. выступил в Сенате с докладом о разработке гиперзвукового оружия. Министр считает, что его создание сейчас должно стать одним из главных приоритетов Вашингтона.

По мнению экспертов, американцы ранее отдавали предпочтение другим видам вооружений, именно поэтому серьезных исследований в данной области не проводилось.

Теперь Вашингтон признал отставание: в то время как Россия испытала несколько различных типов гиперзвуковых ракет в последние годы, первые серьезные американские пуски состоялись всего несколько недель назад, в начале сентября.

"Задержка может составить от четырех до пяти лет, и хотя Москва планирует развернуть новый арсенал в ближайшем будущем, Вашингтон, вероятно, сможет сделать это к середине 2020-го десятилетия", – констатирует автор публикации.