Россия и США решили вместе бороться с киберпреступностью: в ООН приняли их резолюцию

Совместную резолюцию России и США, осуждающую применение высоких технологий в преступных и террористических целях, одобрила Генассамблея ООН 6 декабря.

Террористы и прочие преступники должны быть лишены доступа к IT-технологиям: русско-американская резолюция была принята без голосования, сообщает РИА Новости. Соавторами важного документа выступили Австралия, Англия, Франция, Германия, Япония и другие государства.

Документ провозглашает исключительно мирное использование высоких технологий. Авторы, однако, напоминают о неких странах, которые желали бы применять эти средства в военных целях.

Резолюция предлагает всем странам добровольно придерживаться норм ответственности в сфере IT-технологий.