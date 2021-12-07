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Россия и США решили вместе бороться с киберпреступностью: в ООН приняли их резолюцию

07 декабря 2021, 03:10  •  66 • Политика
Совместную резолюцию России и США, осуждающую применение высоких технологий в преступных и террористических целях, одобрила Генассамблея ООН 6 декабря.
Террористы и прочие преступники должны быть лишены доступа к IT-технологиям: русско-американская резолюция была принята без голосования, сообщает РИА Новости. Соавторами важного документа выступили Австралия, Англия, Франция, Германия, Япония и другие государства.
Документ провозглашает исключительно мирное использование высоких технологий. Авторы, однако, напоминают о неких странах, которые желали бы применять эти средства в военных целях.
Резолюция предлагает всем странам добровольно придерживаться норм ответственности в сфере IT-технологий.

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