Россия и США разошлись в оценке ракетного удара

Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления во Флориде в понедельник, 16 апреля, заявил, что из 105 ракет, выпущенных при атаке западной коалиции по Сирии, ни одна не была сбита сирийскими средствами противовоздушной обороны, передает ФАН.

«Мы запустили более ста ракет, и они не сбили ни одну. Каждая выпущенная ракета достигла своей цели», — указал американский лидер.

Данные американских и российских военных по поводу КПД атаки западной коалиции серьезно разнятся. Так, тремя днями ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской рассказал, что силы ПВО Сирии перехватили 71 ракету, выпущенную военными США и Великобритании с морских и воздушных носителей, передает RT.

«Сирийскими системами ПВО, основу которых составляют комплексы ПВО советского производства, успешно отражены удары авиационных и морских средств поражения», — заявил Рудской.

Он отметил: тот факт, что сирийские силы ПВО перехватили большинство ракет, свидетельствует о высоком уровне выучки военных Сирии, подготовленных российскими специалистами.

«Перехвачена 71 крылатая ракета. В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО, С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса». Это свидетельствует о высокой эффективности находящихся на вооружении Сирии комплексов и высокой выучке военнослужащих, подготовленных нашими специалистами», — указал военный.

В Генштабе добавили, что удары США и их союзников были направлены на ряд аэродромов в Сирии, в том числе на авиабазу «Шайрат». Однако аэродромы не пострадали. Также были нанесены удары по ряду объектов, которые давно не использовались. Они оказались частично разрушены.

«По предварительным данным, жертв среди мирного населения и военнослужащих сирийской армии нет», — сказал он.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что удары наносились с двух кораблей военно-морских сил США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американскими стратегическими сверхзвуковыми бомбардировщиками Rockwell B-1 Lancer из района Эт-Танф.

По данным российских специалистов, больше всего американских ракет было сбито при обороне авиабаз. Сирийцам удалось уничтожить все ракеты, выпущенные по аэродромам «Блэи» (18 из 18), «Думеир» (12 из 12) и «Шайрат» (12 из 12).

В районе авиабазы «Тьяс» провинции Хомс было сбито 13 из 16 ракет, но серьезного ущерба удалось избежать. Также коалиция атаковала неиспользуемый аэродром «Меззе». Из девяти ракет зенитно-ракетные войска Сирии перехватили пять.

Результативность защиты объектов в населенных пунктах была ниже. По данным Минобороны России, коалиционные силы ударили по пригородам Дамаска – населенным пунктам Барз и Джарамани, где расположены сирийские научно-военные институты.

Позднее издание The Wall Street Journal сообщало, что Вашингтон рассматривал три плана ударов по Сирии.

Один из них подразумевал нанесение удара по объектам, которые связаны с сирийской программой разработки химоружия, второй также включал запуск ракет по командным пунктам армии Сирии. Третий вариант предусматривал уничтожение российских ПВО, чтобы подорвать военный потенциал правительственных сил Сирии, передает НСН.

После атаки представитель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США — генерал-лейтенант Корпуса морской пехоты Кеннет Маккензи указал, что таким способом западные союзники задержали развитие сирийских программ химического оружия на много лет вперед.

В то же время, по его словам, три сирийских объекта, на которые обрушился град ракет морского и воздушного базирования, не представляют собой полный список предприятий и центров, на которых якобы создается сирийское химическое оружие.

По словам руководителя ОКНШ, зенитные ракетные войска ПВО Сирии запустили около 40 ракет, но это произошло уже после того, как последнее средство поражения сил коалиции было применено по объектам удара. Маккензи утверждает, что ни одна ракета морского и воздушного базирования коалиции не была поражена огнем сирийских средств ПВО. В целом, по словам руководителя ОКНШ ВС США, системы ПВО Сирии были «удивительно неэффективны во всех областях их боевого применения».