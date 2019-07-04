Россия и США проведут полноформатные консультации по стратегическим вопросам в Женеве

ВАШИНГТОН, 4 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов, Антон Чудаков/. Россия и Соединенные Штаты достигли договоренности о проведении полноформатных консультаций по вопросам стратегической стабильности во второй декаде июля в Женеве. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду директор департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков, принимавший участие в прошедших в Вашингтоне рабочих встречах в контексте возобновления двустороннего стратегического диалога.

"Есть договоренность, что полноформатные консультации по стратегическим вопросам с подключением представителей профильных ведомств состоятся во второй декаде июля в Женеве", - отметил Ермаков.

"Продолжаем формирование повестки дня. Ни мы, ни американцы не чертим каких-либо "красных линий". Настраиваемся на откровенный углубленный диалог. На наш взгляд, открывается хорошая возможность вернуться к взаимоуважительным конструктивным переговорам по всему комплексу стратегической повестки дня", - подчеркнул российский дипломат.

Как пояснил Ермаков, российские и американские должностные лица, в том числе он сам, провели 1-2 июля консультации в Госдепартаменте в контексте выстраивания дальнейшего стратегического диалога, поручение о возобновлении которого было отдано президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. "1-2 июля у нас состоялись рабочие встречи в Госдепартаменте на уровне заместителя госсекретаря США. Эти контакты носили "пристрелочный" характер в контексте дальнейшего стратегического диалога, возобновить который поручено президентами двух стран", - уточнил ответственный сотрудник внешнеполитического ведомства России.

В понедельник заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва ориентируется на возобновление в ближайшее время на уровне экспертов диалога с США по стратегической стабильности.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели на прошлой неделе двустороннюю встречу на полях саммита Группы двадцати в Осаке, продолжавшуюся примерно 1 час 20 минут. Как отметил впоследствии министр иностранных дел России Сергей Лавров, атмосфера и настрой у лидеров были очень хорошие, стороны продемонстрировали желание обсуждать широкий спектр вопросов - от экономики до стратегической стабильности.

Отсутствие прорывных идей со стороны США по ДСНВ

На прошедших 1-2 июля двусторонних консультациях США не выдвинули прорывных идей по продлению российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), отметил Ермаков.

"Что касается продления договора, то каких-либо прорывных идей в Вашингтоне не прозвучало. Насколько мы понимаем, американской стороне все еще требуется дополнительное время на выработку своих подходов. Мы видим, что ключевые решения на этот счет в Вашингтоне пока не приняты", - отметил Ермаков, комментируя ситуацию вокруг ДСНВ, который еще принято в неофициальном порядке именовать СНВ-3. В США этот договор называют Новым ДСНВ.

Дипломат уточнил, что на нынешних консультациях в столице США "с учетом достигнутых на высшем уровне пониманий", то есть в свете итогов встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита Группы двадцати в Осаке, "обсуждались и вопросы выполнения ДСНВ, а также его перспективы в целом".

Кроме того, специалист подтвердил, что у Москвы сохраняются вопросы к Вашингтону, связанные с тем, как Соединенные Штаты выполняют требования договора. "Мы вновь заострили российскую озабоченность тем, как данное соглашение соблюдается американцами. Намерены добиваться урегулирования имеющихся проблем в ходе дальнейших контактов, в том числе в формате Двусторонней консультативной комиссии, очередная сессия которой намечена на ноябрь", - рассказал Ермаков.

Как он подчеркнул, актуальность вопроса продления ДСНВ "по мере приближения срока истечения Договора (5 февраля 2021 года) будет только нарастать", и Москва намерена и далее обсуждать эту проблематику с Вашингтоном.

"Российская позиция на этот счет хорошо известна: в случае снятия российских озабоченностей, связанных с нелегитимным односторонним выводом США из засчета по договору значительной части своих СНВ, которые американцы объявили "переоборудованными", соглашение стоило бы продлить хотя бы для того, чтобы сохранить на ближайшую перспективу хоть какую-то стратегическую предсказуемость и выиграть время для выстраивания в конструктивном русле дальнейшего диалога", - заявил ответственный сотрудник внешнеполитического ведомства.

О договоре

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления договора и характеризует последний как золотой стандарт в области разоружения.

Между тем администрация Трампа неоднократно сигнализировала о том, что считает продление договора маловероятным. Тем не менее однозначно на этот счет она не высказывалась.

"<...> Если и этот договор прекратит свое существование, то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений. И это плохо", - указал российский лидер в интервью газете Financial Times в преддверии саммита "двадцатки" в Японии и встречи с американским коллегой.



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