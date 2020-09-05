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Россия и США поругались из-за ядерного оружия
05 сентября 2020, 14:00 • 64 • Политика
Страны накинулись друг на друга с обвинениями
Американцы разразились с критикой в адрес России. Они уверяют, что Москва во всю занимается модернизацией своего ядерного вооружения, подстегивая их принять участие в гонке вооружений. По словам заместителя помощника главы Пентагона Роберта Суфера, Штатам пришлось ответить на недружественные действия РФ и также начать модернизировать свое ядерное оружие.
"Примерно к 2030 году Россия и Китай увидят всю мощь нашей ядерной модернизации", – приводит его слова РИА "Новости".
Подобные заявления не на шутку рассердили российскую сторону. Посол России в США Анатолий Антонов указал, что вовсе не Москва дестабилизирует обстановку по ядерному оружию в мире. Именно решение Штатов закупиться ядерными зарядами малой мощности повлияло на ситуацию.
Посол указал, что обвинениями американцы пытаются оправдать свой курс на "понижения порога применения ядерного оружия". Он отметил, что Суфер в очередной раз повторил "надуманный" в Америке тезис о России.
Антонов призвал всех любителей "вольно трактовать ядерную доктрину России" повнимательней ознакомиться с документами страны, прежде чем делать подобные заявления.
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