Россия и США не выдержали "внутри ООН": "Заткнись, Канада!"

Американский ведущий высмеял ситуацию в ООН в связи с кризисом вокруг Украины.

Автор канала "Перевел и озвучил" привел новый комедийный ролик из американского телевизионного шоу, в котором высмеивается ситуация с обострением вокруг Украины.

В ролике обыгравается ситуация с диалогом представителей России, Украины, США и других стран в Совете Безопасности ООН. В диалоге также участвуют представители Канады, Германии, ЮАР и других стран.

Диалог строится на ссоре представителей России и США. Однако когда в диалог пытается влезть представитель Канады, оба представителя одновременно огрызаются "Канада, заткнись".