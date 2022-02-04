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Россия и США не выдержали "внутри ООН": "Заткнись, Канада!"

04 февраля 2022, 21:55  •  142 • Политика
Американский ведущий высмеял ситуацию в ООН в связи с кризисом вокруг Украины.
Автор канала "Перевел и озвучил" привел новый комедийный ролик из американского телевизионного шоу, в котором высмеивается ситуация с обострением вокруг Украины.
В ролике обыгравается ситуация с диалогом представителей России, Украины, США и других стран в Совете Безопасности ООН. В диалоге также участвуют представители Канады, Германии, ЮАР и других стран.
Диалог строится на ссоре представителей России и США. Однако когда в диалог пытается влезть представитель Канады, оба представителя одновременно огрызаются "Канада, заткнись".

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