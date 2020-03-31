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Россия и США могут объединиться против коронавируса? Путин и Трамп обсудили борьбу с COVID-19
31 марта 2020, 17:35 • 75 • Политика
Путин и Трамп проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и США мерах противодействия этой угрозе. Обсуждены возможности более тесного взаимодействия двух стран на этом направлении.
Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп обсудили возможность совместной борьбы с коронавирусом. Оба лидера высказали глубокую озабоченность в связи с распространением болезни в мире.
Разговор двух лидеров состоялся по телефону по инициативе американской стороны. Главы государств проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и США мерах по противодействию эпидемии коронавирусной инфекции.
Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова главы США Дональда Трампа о том, что Владимир Путин якобы уже два года просит его об отмене санкций. Соответствующее заявление главы Белого дома прозвучало незадолго до телефонных переговоров.
Напомним, что Трамп допустил, что в связи с эпидемией коронавируса санкции против России могут быть отменены. При этом он подчеркнул, что никто не был таким же жёстким с Россией, как он.
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