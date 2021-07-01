Россия и США готовятся к схватке в ООН: В Сирии найдены доказательства против Запада

Перед новым конфликтом России и США обнаружены важные доказательства. Гуманитарная помощь сирийским беженцам обнаружилась на складе боевиков.

В Сирии нашли доказательства того, что под видом гуманитарной помощи беженцам в страну поставляют оружие и боеприпасы для боевиков. Это произошло в преддверии большой дипломатической битвы в ООН.

Дело в том, что в ближайшие дни в Совете Безопасности ООН будут обсуждать механизм трансграничной помощи Сирии. Срок его действия истекает уже 10 июля. Запад в лице США и Турции настаивает на открытии пункта пропуска на турецко-сирийской границе, а также на возобновлении работы трёх ранее закрытых КПП.

Инициатива продвигается под предлогом заботы о населении Сирии. Якобы через эти пункты будут доставлять гуманитарную помощь. Однако в реальности все поставки осуществляются в обход официальных властей и практически без контроля со стороны ООН. Таким образом сирийским боевикам поставляются оружие и боеприпасы.

Лишнее подтверждение этому - обнаруженный на севере провинции Латакия при осмотре одного из домов склад боевиков. Там, помимо оружия и боеприпасов, были обнаружены коробки с наборами для оказания помощи при травмах от нидерландской фирмы Imres, хорошо видна эмблема ВОЗ. Они предназначались для сирийских беженцев, но почему-то обнаружились в большом количестве у террористов.

Всё это ещё раз доказывает, что, призывая открыть ещё три трансграничных перехода, США и их союзники попросту хотят увеличить поток поставок боевикам в Сирию. Россия, естественно, выступает категорически против и призывает закрыть действующий переход и поставлять всю гуманитарную помощь в Сирию через Дамаск,

- говорится в репортаже "Русской Весны" из Сирии. Там же представлены фотодоказательства.