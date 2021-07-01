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Россия и США готовятся к схватке в ООН: В Сирии найдены доказательства против Запада
01 июля 2021, 23:10 • 147 • Политика
Перед новым конфликтом России и США обнаружены важные доказательства. Гуманитарная помощь сирийским беженцам обнаружилась на складе боевиков.
В Сирии нашли доказательства того, что под видом гуманитарной помощи беженцам в страну поставляют оружие и боеприпасы для боевиков. Это произошло в преддверии большой дипломатической битвы в ООН.
Дело в том, что в ближайшие дни в Совете Безопасности ООН будут обсуждать механизм трансграничной помощи Сирии. Срок его действия истекает уже 10 июля. Запад в лице США и Турции настаивает на открытии пункта пропуска на турецко-сирийской границе, а также на возобновлении работы трёх ранее закрытых КПП.
Инициатива продвигается под предлогом заботы о населении Сирии. Якобы через эти пункты будут доставлять гуманитарную помощь. Однако в реальности все поставки осуществляются в обход официальных властей и практически без контроля со стороны ООН. Таким образом сирийским боевикам поставляются оружие и боеприпасы.
Лишнее подтверждение этому - обнаруженный на севере провинции Латакия при осмотре одного из домов склад боевиков. Там, помимо оружия и боеприпасов, были обнаружены коробки с наборами для оказания помощи при травмах от нидерландской фирмы Imres, хорошо видна эмблема ВОЗ. Они предназначались для сирийских беженцев, но почему-то обнаружились в большом количестве у террористов.
- говорится в репортаже "Русской Весны" из Сирии. Там же представлены фотодоказательства.
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