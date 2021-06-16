Россия и США договорились о возвращении послов

Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе прошедших переговоров с американским лидером Джо Байденом в Женеве было принято решение о возвращении послов двух стран на места своей работы.

Российский лидер уточнил, что послы «возвращаются к месту своей службы», при этом конкретные сроки являются вопросом чисто технического характера.

«Что касается возвращения послов в места своей работы, в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон — российского, мы договорились о том, что этот вопрос решен», — сказал он журналистам по итогам саммита в среду, 16 июня.

В целом, по словам главы государства, переговоры с Джо Байденом прошли хорошо, никакой враждебности с обеих сторон не было. Стороны выразили желание сблизить позиции.

15 апреля Байден объявил о введении новых антироссийских санкций, ограничения коснулись 32 юридических и физических лиц из России. Кроме того, в Соединенных Штатах объявили о высылке 10 российских дипломатов.

На следующий день посол России в США Анатолий Антонов прибыл в российский МИД на фоне новых антироссийских санкций и высылки дипломатов России из Штатов.

В Кремле, комментируя новые рестрикции США, тогда напомнили, что принцип взаимности в вопросе введения санкций сохраняется.