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Россия и США договорились о возвращении послов

16 июня 2021, 21:05  •  155 • Политика
Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе прошедших переговоров с американским лидером Джо Байденом в Женеве было принято решение о возвращении послов двух стран на места своей работы.
Российский лидер уточнил, что послы «возвращаются к месту своей службы», при этом конкретные сроки являются вопросом чисто технического характера.
«Что касается возвращения послов в места своей работы, в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон — российского, мы договорились о том, что этот вопрос решен», — сказал он журналистам по итогам саммита в среду, 16 июня.
В целом, по словам главы государства, переговоры с Джо Байденом прошли хорошо, никакой враждебности с обеих сторон не было. Стороны выразили желание сблизить позиции.
15 апреля Байден объявил о введении новых антироссийских санкций, ограничения коснулись 32 юридических и физических лиц из России. Кроме того, в Соединенных Штатах объявили о высылке 10 российских дипломатов.
На следующий день посол России в США Анатолий Антонов прибыл в российский МИД на фоне новых антироссийских санкций и высылки дипломатов России из Штатов.
В Кремле, комментируя новые рестрикции США, тогда напомнили, что принцип взаимности в вопросе введения санкций сохраняется.
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