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Россия и Совет Европы: Уйти нельзя остаться
18 мая 2019, 16:39 • 79 • Политика
История с возможным выходом России из Совета Европы, кажется, не на шутку напугала европейских политиков, и теперь они делают всё возможное, чтобы наша страна в этой организации осталась. Однако им одновременно надо и лицо не потерять, и деньги получить. А это не так просто, как кажется на первый взгляд
Автор:
Полонский Андрей
Так в чём же дело?
Как известно, Совет Европы (СЕ) – межправительственная организация, в которую входят 47 европейских стран. Она была создана в 1949 году с целью сотрудничества в области правовых стандартов, политического развития, соблюдения законности и культурного диалога. Это совершенно самостоятельная структура, не имеющая никакого отношения к бюрократическим органам Европейского союза (ЕС).
В состав СЕ входят Комитет министров Совета Европы (КМСЕ), Парламентская ассамблея (ПАСЕ) и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Существенное значение имеют и два консультативных органа Совета – Венецианская комиссия, которая занимается конституционным правом, и Конгресс местных и региональных властей Европы, отвечающий за сотрудничество на региональном уровне.
В 2014 году в связи с возвращением Крыма в состав России наша страна сначала была лишена права голоса в ПАСЕ, а затем её представителям запретили занимать руководящие должности и работать в мониторинговых комиссиях. В ответ мы два года тому назад приняли адекватное и простое решение – перестали платить в ПАСЕ взносы. В итоге европейские чиновники недосчитались 60 млн евро и отчаянно занервничали. Перспектива окончательного выхода из Совета, которым пригрозили наши политики и дипломаты, им совсем не понравилась.
Комитет министров СЕ – за возвращение России
В минувшую пятницу Комитет министров СЕ резко пошёл на попятную. На заседании в Хельсинки господа министры приняли совместное заявление, в котором, в частности, говорилось:
При этом глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Россия призвана остаться в ПАСЕ в том числе и потому, что «миллионы русских должны иметь возможность искать защиты в Европейском суде по правам человека».
Такое ощущение, что на самом деле тысячи наших соотечественников уже выстроились в длинной очереди у дверей этого суда, давно снискавшего в России славу ангажированного и политизированного органа.
Здание ЕСПЧ. Фото: Forance/shutterstock.com
Сдержанный оптимизм русских дипломатов
Решение КМСЕ ещё не означает окончательного возврата нашей делегации в Парламентскую ассамблею. Но первый шаг в этом направлении уже сделан.
По словам главы Международного комитета Совета Федерации Константина Косачёва, министры иностранных дел европейских государств просто выполнили свою работу. Теперь нужно дождаться такого же естественного и справедливого решения ПАСЕ. Бюро ПАСЕ должно собраться для обсуждения этого вопроса уже на следующей неделе.
Профессионально вежлив был и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что мы ценим, насколько «наша последовательная линия на восстановление справедливости» была в нужный момент поддержана генеральным секретарем СЕ и господами министрами. Остаётся только надеяться, что эта внятная позиция на самом деле «открывает путь к преодолению нынешнего кризиса, который был создан неправомерным решением Парламентской ассамблеи».
Истерика на Украине
Перспектива возвращения России в ПАСЕ вызывает дрожь и бессильную злобу у вдохновителей и проводников русофобской политики на Украине. Правда, иные из них на наших глазах становятся «уходящими фигурами».
Так, украинский министр иностранных дел Климкин, прознав, что решение по России уже подготовлено и фактически гарантировано, просто испугался ехать в Хельсинки. Мы увидели типичный пример «бунта на коленях» – противоречить своим хозяевам Климкин не может, но как при этом сохранить лицо, ему непонятно.
Почти сразу же после отказа ехать в столицу Финляндии Климкин заявил о своей отставке. Конечно, не стоит искать в этой последовательности событий некоего «второго дна», но определённая символика в ней угадывается.
Теперь уже бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Фото: www.globallookpress.com
Не мог скрыть горькой печали и депутат Верховной рады от доживающего последние дни «Блока Петра Порошенко» по имени Владимир Арьев.
«Риск возвращения России очень большой», – буквально рыдает Арьев в своём Facebook. Но какая-то надежда на то, что этого не произойдёт, ещё теплится:
Без России Европы нет
Новую позицию ПАСЕ, конечно, стоит приветствовать. Европейским политикам наконец стало ясно, что мыслить европейскую безопасность и Европу в принципе без России попросту невозможно. Без России Европы нет, тем более что на нашу страну приходится больше трети всей территории континента (3,5 миллиона кв. км, что в 7,2 раза больше Франции и тем более любого другого европейского государства).
Однако смущает, что решающим аргументом в этом споре оказались 60 млн евро. Неужели в нашем мире всё решают деньги, даже настолько небольшие, если брать сумму в мировом масштабе? «"Всё куплю", – сказало злато», – как писал Пушкин, и от этой простой истины становится как-то неуютно. Но у этого классического стихотворения есть и продолжение: «"Всё возьму", – сказал булат». И об этом тоже забывать не стоит.
Тем более не стоит спешить с оплатой злосчастных членских взносов. Знаем мы этих меркантильных европейцев. Пусть сначала восстановят в полном объёме наши права, и тогда мы заплатим всё, что полагается.
Хорошо бы ещё, чтоб они извинились. Но об этом никто, кажется, даже не думает.
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