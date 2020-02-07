Россия и Сирия вывели из-под огня Airbus-320, а Израиль "ни во что не ставит жизни людей"

Airbus-320 со 172 пассажирами на борту чудом удалось вывести из-под израильских ударов. Военные Израиля пытались поразить цели в Сирии, а сирийские ПВО - естественно, отразить атаку. В то же время пассажирский самолёт был в зоне действия сирийских ПВО. Вполне могла повториться трагедия, произошедшая под Тегераном, когда погибли все пассажиры украинского боинга. Однако в ситуацию вмешались диспетчеры, о чём сообщили в Минобороны России.

Бить по целям прибыли четыре истребителя F-16 ВВС Израиля. Атаку спланировали на ночное время. Били после двух. Ракетами воздух-земля ударили по целям в пригородах Дамаска, в общей сложности выпустили восемь снарядов. Картину событий восстановили российские военные, о чём сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Сирия вынуждена была защищать себя от преступных ударов. Системы ПВО были приведены в полную боевую готовность. В это время в районе международного аэропорта Дамаск совершал заход на посадку пассажирский лайнер Airbus-320, летевший рейсом Тегеран - Дамаск.

Борт вывели из-под ответного удара ПВО Сирии, который, безусловно, оказался бы смертельным. А после самолёт посадили на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.

"Таким образом, проведение израильским генштабом боевых операций в воздухе с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолетов с пассажирами становится характерной чертой израильских ВВС", - добавил Конашенков.

Как подчёркивают авторы официального издания Минобороны России "Звезда", такие операции "израильских стратегов", к великой печали, "ни во что не ставят жизни сотен ни в чём не повинных людей". Инцидент министерство сравнивает с крушением украинского боинга в Иране. Трагедия могла повториться, но, к счастью, этого не произошло.

Крушение боинга в Иране

Катастрофа Boeing 737 под Тегераном — крупная авиационная катастрофа, произошедшая 8 января 2020 года. Авиалайнер Boeing 737-8KV авиакомпании "Международные авиалинии Украины (МАУ)" выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев, но примерно через 3 минуты после взлёта был сбит силами противовоздушной обороны Ирана и рухнул на землю в 15 километрах от аэропорта вылета. Погибли все находившиеся на его борту 176 человек — 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Катастрофа рейса 752 стала крупнейшей (по числу погибших) за всю историю украинской авиации и первой в истории авиакомпании МАУ. Также она вошла в число 50 крупнейших катастроф в истории авиации.

Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде искренне рассказал об обстоятельствах крушения украинского боинга под Тегераном, отметив, что, узнав о трагедии, хотел умереть. Его слова цитирует иранское информационное агентство ISNA.

"Когда я услышал о крушении украинского самолёта, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии", - признался генерал.

Корпус стражей исламской революции полностью берёт на себя ответственность за крушение украинского самолёта, добавил генерал. Амир Али Хаджизаде пояснил: у оператора ПВО было лишь 10 секунд, чтобы принять решение - стрелять или нет. В условиях неисправной связи он не смог связаться с руководством и действовал в соответствии со своей позицией, увидев, что система приняла украинский лайнер за крылатую ракету, добавил Амир Али Хаджизаде.