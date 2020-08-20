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Россия и Сирия договорились: Стало известно, для чего расширят авиабазу Хмеймим

20 августа 2020, 10:10  •  44 • Политика
Россия и Сирия завершили переговоры о расширении авиабазы Хмеймим. Стало известно, для чего понадобилась дополнительная территория.
Сирия согласилась передать дополнительную территорию и акваторию в провинции Латакия. Там будет создан медицинский оздоровительно-реабилитационный центр. Это следует из протокола к соглашению, опубликованному на официальном портале правовой информации.
Во временное пользование Сирия передаст восемь гектаров земли, не взяв за это денег. Площадь акватории аналогична. России предстоит за свой счёт позаботиться об инженерной инфраструктуре: каналах и проводных линиях связи, линиях электропередач, системах водоснабжения и водоотведения и так далее.
Дамаск подписал документ 21 июля, Москва - 30 июля.

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