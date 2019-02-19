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Россия и Саудовская Аравия "сверили часы" по рынку углеводородов

19 февраля 2019, 18:24  •  71 • Политика
Президент России и король Саудовской Аравии подтвердили готовность к продолжению координации на рынке углеводородов, заявили в Кремле. Главы государств в телефонном разговоре "сверили часы" и договорились впредь продолжать координацию действий на мировых рынках углеводородов.
Россия и Саудовская Аравия намерены и дальше продолжать координацию действий на мировых рынках углеводородов. Об этом, в частности, подняли тему в рамках телефонных переговоров президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.
Как сообщили в Кремле, главы государств в беседе обсудили вопросы торгово-экономической и инвестиционной сфер. Кроме того, лидеры обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях, пояснили в Москве.
"С обеих сторон дана высокая оценка достигнутому высокому уровню взаимодействия, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление многоплановых российско-саудовских связей", - говорится в сообщении пресс-службы президента России, передает ТАСС.
Накануне сообщалось, что российским нефтяникам удалось выйти на второе место в мире по уровню добычи нефти, они уступили лишь США. Декабрьские данные по экспорту нефти пока неизвестны, однако с учетом ноября Россия также находится на втором месте.

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