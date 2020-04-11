Россия и Саудовская Аравия "хорошо ладят"? Трамп оптимистично оценил переговоры по ОПЕК+

Президент США Дональд Трамп рассказал, как прошли переговоры с участием российского лидера и короля Саудовской Аравии. Во время встречи обсудили сделку ОПЕК+ и объёмы добычи нефти. Трамп остался доволен ходом переговоров и оценил их как "очень хороший разговор".

При этом президент подчеркнул, что обсудил и способы, как улучшить положение нефтедобывающей промышленности. Пока же "показатели низкие". Трамп предсказал приостановку производства во всём мире. Нефть добывают, но реализовать ее не могут. "Честно говоря, не хватает даже места для её хранения. Наши хранилища сейчас заполнены", - подытожил Дональд Трамп.

"Как вы знаете, страны ОПЕК встречались сегодня, и я бы сказал, что они приближаются к достижению договорённостей, мы скоро узнаем об этом", - цитирует Трампа ТАСС.

Дональд Трамп ждёт, что о важных договоренностях объявят в ближайшее время - сегодня или завтра. Но в целом Россия и Саудовская Аравия "хорошо ладят".

Президент России Владимир Путин провёл переговоры с главой США Дональдом Трампом и королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Центральной темой трёхстороннего диалога стала ситуация на рынке нефти и соглашение по регулированию добычи, которое позволит стабилизировать цены на чёрное золото.

В рамках переговоров ОПЕК+ были определены параметры сокращения добычи. Согласно предварительным данным, речь идёт о снижении до 10 миллионов баррелей в сутки в мае-июне, до 8 миллионов - в июле-декабре. Россия и Саудовская Аравия должны сократить суточную добычу до 8,8 миллиона баррелей в мае-июне 2020 года. Дискуссия продолжится на встрече министров энергетики стран G20, от которых в ОПЕК+ ожидают сокращения добычи на пять миллионов баррелей в сутки.