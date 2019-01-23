Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ремонт по Кличко: Миллиард на километр асфальта
"Но ведь у Украины нет денег!" Киев включили в список "спонсоров&...
Шарий признался в любви к режиму
Митинг за Курилы: националисты, либералы, коммунисты и монархисты объединяются? ...
Главная / Политика

Россия и Путин глазами японцев

23 января 2019, 15:39  •  71 • Политика
Очередной раунд переговоров между президентом России Владимиром Путиным и премьером Японии Синдзо Абэ по Курильским островам вновь всколыхнул японское общественное мнение. Однако нельзя сказать, что Япония и ранее не пыталась оценить личность и действия российского лидера. Каким видят японцы политику современной России и её президента?
Автор:
Кучер Егор
Переговоры по мирному договору между Россией и Японией, которые прошли 22 января, стали скорее поводом для очередной констатации разногласий по статусу Южных Курил, нежели оказались прорывом в вопросе, который Москва и Токио обсуждают, по сути, уже 70 лет. Именно столько наша страна живёт без какого-либо мирного договора с Японией.
В Токио с присущим японскому характеру терпением считают, что даже самая жёсткая позиция всегда преодолима, а степень её дискуссионности зависит от прошедшего времени. Россия вовсе не отказывалась от переговоров по мирному договору, а значит, можно и нужно добиваться от неё наиболее выгодных условий, полагают японцы. Однако в последние 18 лет японское терпение натолкнулось на «стену», и имя ей — Владимир Путин. Его заявления, как и в целом продвигаемая им позиция, уже посеяли в японском обществе сомнения.
С. Абэ и В. Путин. Фото: www.globallookpress.com
Общество это пытается разобраться — в чём же дело? Параллельно происходит всё более чёткое осознание того факта, что Путин — исторический лидер России, который возродил страну из пепла 1990-х, определил приоритеты развития и вообще превратил нашу страну из «статиста» в международной политике в одного из безусловных лидеров. Это и заботит японцев, факт возрождения и усиления России они не отрицают. Вместе с тем Япония вслед за США, своим союзником, ввела санкции против нашей страны и вообще демонстрирует поддержку курсу Вашингтона относительно РФ.
Япония заметила возрождение России
На страницах японских СМИ сегодня Россия, Путин и японо-российские отношения — едва ли не самая обсуждаемая тема. Дело тут не только в активизации переговоров по мирному договору японским премьером Синдзо Абэ, но и в том, что у Японии появился сильный сосед, на которого после распада СССР в Токио почти не обращали внимания.
«Во время переговоров по мирному договору в период после холодной войны 1990-х годов Япония смягчила свою позицию по отношению к России, потому что последняя, ​​«недавно родившаяся», стала отстаивать такие принципы, как свобода, демократия и верховенство закона», — пишет об этом периоде издание Asahi Shimbun. Но не будем забывать, что российский фактор гораздо чаще раздражал Токио, чем подталкивал к сотрудничеству. С 2014 года, после госпереворота на Украине и присоединения Крыма, Япония «впала в западничество» и начала более решительный разворот в эту сторону.
В аннексии Крымского полуострова пять лет назад Россия наглядно продемонстрировала свою готовность переступить границу со своим соседом, хотя сама Россия установила эту границу. Российское «обоснование» состоит в том, что нет ничего плохого в том, чтобы направлять своих военных за границу, если целью является защита там российских граждан,
— говорится в том же материале.
Фото: www.globallookpress.com
Вопрос Украины и Крыма, не имеющих вообще никакого отношения к Японии, парадоксальным образом оказывается связан с темой Курильских островов и даёт японцам почву спекулировать на «опасениях» по поводу действий России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

71
Источник
Похожие новости
23 января 2019, 12:24
«Должна поддержать общественность»: Без согласия населения Путин Курилы не отдаст
23 января 2019, 15:39
"Израиль пора наказывать": Шерин предложил Сирии уничтожить враждебную инфраструктуру
23 января 2019, 12:24
Трансгендеры не смогут служить в ВС США: Верховный суд встал на сторону Трампа
Загрузка...
23 января 2019, 12:24
Абэ и Путин проговорили тет-а-тет дольше, чем планировалось - МИД Японии
23 января 2019, 12:24
Военный эксперт призвал увеличить калибр артиллерии ВМФ России
23 января 2019, 12:24
"Я дал распоряжение": Мадуро ответил на агитацию Пенса "тотальным пересмотром отношений" с США
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
23 января 2019, 00:09
«Залить пожар»: почему Эммануэль Макрон связал движение «жёлтых жилетов» с брекситом
23 января 2019, 00:10
«Голос амбиций»: что может стоять за подписанием нового соглашения о франко-германско...
23 января 2019, 00:09
«Пытался прорваться в кабину пилотов»: что известно об инциденте на борту самолёта Су...
23 января 2019, 12:24
"Но ведь у Украины нет денег!" Киев включили в список "спонсоров"...
23 января 2019, 13:54
Пушков рассекретил "план Тимошенко" по захвату Крыма с помощью Трампа
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 января 2019, 02:09
"Достоинство победило разум": Дудчак об Украине, закупающей российскую нефть у Белоруссии
19 января 2019, 14:39
Путин в мире животных: 25 фото президента
19 января 2019, 19:39
Вопросы получили ответы: Гаспарян о депортации Бойко на Украину
17 января 2019, 10:24
Амазонские дельфины получили статус "вымирающих" животных
21 января 2019, 08:24
″Любят рабство, хотят царя″: Экс-президент Украины унизил русских в прямом эфире
21 января 2019, 19:39
"Счет не в их пользу": Военный эксперт о "победе" Израиля над "российским ПВО "Панцирь"
22 января 2019, 04:09
"Новое вымогательство и новый шантаж": Пушков прокомментировал транзитный спор России и Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.