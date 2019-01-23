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Россия и Путин глазами японцев
23 января 2019, 15:39 • 71 • Политика
Очередной раунд переговоров между президентом России Владимиром Путиным и премьером Японии Синдзо Абэ по Курильским островам вновь всколыхнул японское общественное мнение. Однако нельзя сказать, что Япония и ранее не пыталась оценить личность и действия российского лидера. Каким видят японцы политику современной России и её президента?
Автор:
Кучер Егор
Переговоры по мирному договору между Россией и Японией, которые прошли 22 января, стали скорее поводом для очередной констатации разногласий по статусу Южных Курил, нежели оказались прорывом в вопросе, который Москва и Токио обсуждают, по сути, уже 70 лет. Именно столько наша страна живёт без какого-либо мирного договора с Японией.
В Токио с присущим японскому характеру терпением считают, что даже самая жёсткая позиция всегда преодолима, а степень её дискуссионности зависит от прошедшего времени. Россия вовсе не отказывалась от переговоров по мирному договору, а значит, можно и нужно добиваться от неё наиболее выгодных условий, полагают японцы. Однако в последние 18 лет японское терпение натолкнулось на «стену», и имя ей — Владимир Путин. Его заявления, как и в целом продвигаемая им позиция, уже посеяли в японском обществе сомнения.
С. Абэ и В. Путин. Фото: www.globallookpress.com
Общество это пытается разобраться — в чём же дело? Параллельно происходит всё более чёткое осознание того факта, что Путин — исторический лидер России, который возродил страну из пепла 1990-х, определил приоритеты развития и вообще превратил нашу страну из «статиста» в международной политике в одного из безусловных лидеров. Это и заботит японцев, факт возрождения и усиления России они не отрицают. Вместе с тем Япония вслед за США, своим союзником, ввела санкции против нашей страны и вообще демонстрирует поддержку курсу Вашингтона относительно РФ.
Япония заметила возрождение России
На страницах японских СМИ сегодня Россия, Путин и японо-российские отношения — едва ли не самая обсуждаемая тема. Дело тут не только в активизации переговоров по мирному договору японским премьером Синдзо Абэ, но и в том, что у Японии появился сильный сосед, на которого после распада СССР в Токио почти не обращали внимания.
«Во время переговоров по мирному договору в период после холодной войны 1990-х годов Япония смягчила свою позицию по отношению к России, потому что последняя, «недавно родившаяся», стала отстаивать такие принципы, как свобода, демократия и верховенство закона», — пишет об этом периоде издание Asahi Shimbun. Но не будем забывать, что российский фактор гораздо чаще раздражал Токио, чем подталкивал к сотрудничеству. С 2014 года, после госпереворота на Украине и присоединения Крыма, Япония «впала в западничество» и начала более решительный разворот в эту сторону.
— говорится в том же материале.
Фото: www.globallookpress.com
Вопрос Украины и Крыма, не имеющих вообще никакого отношения к Японии, парадоксальным образом оказывается связан с темой Курильских островов и даёт японцам почву спекулировать на «опасениях» по поводу действий России.
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