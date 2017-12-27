Россия и Пакистан: в чём причины улучшения отношений? • 151 • Аналитика







Между тем, отношения между Россией и Пакистаном очень долгое время нельзя было назвать не то что дружественными, но даже просто нейтральными. Практически с момента своего создания в процессе деколонизации Британской Индии, Пакистан оказался в орбите стратегических интересов США и Великобритании. Хотя дипломатические отношения между Советским Союзом и Пакистаном были установлены уже 1 мая 1948 года, в действительности и СССР, и Пакистан относились друг к другу весьма напряженно. Пакистан беспокоили союзные отношения СССР и Индии, в свою очередь Советский Союз рассматривал Пакистан как важнейшего союзника США в Южной Азии. До 1951 года Пакистан оставался британским доминионом, но и получив в 1951 году полную независимость, став исламской республикой, он не прервал хороших отношений с Лондоном и Вашингтоном. Деятельность коммунистов на территории Пакистана была запрещена, пакистанские спецслужбы активно сотрудничали с американской разведкой, а территория Пакистана использовалась США в качестве основного плацдарма в Южной Азии. Пакистан входил в созданные по инициативе США и Великобритании блоки СЕНТО и СЕАТО, представляя собой один из компонентов системы сдерживания, создаваемой Западом в Южной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.





1 мая 1960 года над территорией СССР, в районе Свердловска, советский расчет противовоздушной обороны сбил американский самолет U-2, пилотируемый летчиком Фрэнсисом Пауэрсом. Как выяснилось, в воздух самолет поднялся с территории Пакистана. Естественно, что эта ситуация также негативно отразилась на советско-пакистанских отношениях. В то время Советским Союзом руководил Никита Хрущев, не скупившийся на крепкие выражения и угрозы. Москва даже угрожала нанести удар по базе военно-воздушных сил Пакистана. Поскольку Советский Союз продавал оружие Индии и вообще выстраивал с Индией позитивные экономические и политические взаимоотношения, в Пакистане также рассматривали СССР как противника.



Еще более ухудшились отношения между двумя государствами в 1970-е – 1980-е годы. Краткий период налаживания отношений имел место лишь в середине 1970-х гг., когда в Пакистане пришло к власти правительство Зульфикара Али Бхутто. Новый глава государства взял курс на изменение внешней политики страны и развитие добрососедских отношений с другими государствами, принес официальные извинения недавно созданному государству Бангладеш (бывшему Восточному Пакистану), вывел Пакистан из проамериканского блока СЕАТО. Естественно, что эти перемены не могли не спровоцировать ответную реакцию правых пакистанских кругов, в первую очередь – связанного с США генералитета. В 1977 году в стране произошел военный переворот, в результате которого к власти пришел генерал Мухаммед Зия-уль-Хак, известный своими антикоммунистическими взглядами. При власти Зия-уль-Хака отношения между Пакистаном и СССР вновь испортились. В первую очередь, ухудшение отношений было связано с идеологической позицией самого Зия-уль-Хака, который ненавидел коммунистическую идеологию и все, что с ней было связано.



В 1979-1989 гг. Пакистан играл важнейшую роль в поддержке движения афганских моджахедов, воевавших против правительства Демократической Республики Афганистан и пришедших ему на помощь советских войск. Именно в этот период Пакистан превратился в открытого противника СССР. Пакистанские инструкторы тренировали моджахедов, в том числе и на территории Пакистана. Полевые командиры активно пользовались данными пакистанской разведки, получали оружие, финансовую помощь от Пакистана, в отрядах моджахедов сражались пакистанские добровольцы и даже военнослужащие регулярной армии. «Калибр» на час



Одной из самых отвратительных страниц в истории пакистанско-советских взаимоотношений стало существование на территории Северо-Западной пограничной провинции Пакистана лагеря Бадабер, где не только осуществлялась подготовка боевиков – моджахедов, но и содержались афганские и советские военнопленные. Условия содержания военнопленных были ужасающими, при том, что лагерь функционировал на территории Пакистана, который официально не разрывал дипломатические отношения с Советским Союзом. Именно в этом лагере 26 апреля 1985 года вспыхнуло легендарное восстание советских военнопленных, жестоко подавленное моджахедами Бурхануддина Раббани при прямой поддержке пакистанских регулярных вооруженных сил.



В жестоком подавлении восстания советских военнопленных участвовали артиллерийские и танковые подразделения 11-го армейского корпуса вооруженных сил Пакистана и вертолеты пакистанских военно-воздушных сил. Пакистанское руководство, опасаясь советской реакции, старалось всячески замолчать и сам факт восстания в лагере Бадабер, и жестокую расправу над восставшими, и участие в расправе пакистанских военнослужащих. Тем не менее, как известно, со стороны СССР какой-либо жесткой реакции не последовало – Москва ограничилась дежурной нотой протеста.



Отношения между постсоветской Россией и Пакистаном стали постепенно улучшаться. Свою роль сыграл, безусловно, распад Советского Союза. Если прежде Пакистан воспринимал СССР как своего прямого противника, контролировавшего Среднюю Азию и Афганистан, то после распада советского государства политическая ситуация изменилась. У Пакистана и России появились общие проблемы, включая борьбу с терроризмом в регионе. В 2007 году, впервые за 38 лет, премьер-министр России Михаил Фрадков посетил Пакистан с официальным визитом, встретившись с главой государства Первезом Мушаррафом. Рост интереса к двусторонним отношениям был обусловлен, в первую очередь, экономическими причинами – страны нуждались в расширении объемов торговли.



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Конечно, традиция дружественных отношений России и Индии никуда не исчезла, более того – до сих пор в Москве подчеркивают приоритет российско-индийских отношений, но экономические интересы в современном мире становятся все более значимыми. Так, европейские и американские санкции против России заставили Москву искать новых партнеров. О том, что России пора «начать смотреть на Восток», говорили еще в конце 1990-х – начале 2000-х гг., а сегодня это уже свершившийся факт. Россию интересуют рынки сбыта энергетического сырья в Китае и Индии. В частности, Россия планирует построить огромный газопровод для поставок газа из Ирана в Индию. Понятно, что этот газопровод должен пройти через территорию Пакистана, но тогда требуется согласие пакистанской стороны.



Кроме того, противником прокладки газопровода являются Соединенные Штаты Америки и России необходимо подчеркнуть, что она может стать не менее ценным для Пакистана партнером, чем США. Поэтому Россия все активнее старается взаимодействовать с Пакистаном по целому ряду важных направлений. Например, премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Хазид Хакан Аббаси пришли к договоренностям о прокладке морского газопровода, в которой Пакистан примет активное участие. Работает пакистано-российская комиссия, которая призвана определить дальнейшие наиболее перспективные сферы сотрудничества в научно-технической, экономической и торговой областях.



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Свою роль играют и китайско-российские отношения. В позднесоветское время и Китай, и Пакистан были стратегическими противниками Индии и Советского Союза. Поэтому они спокойно могли сотрудничать с Соединенными Штатами. Сейчас ситуация изменилась кардинальным образом. Китай является главным экономическим и политическим конкурентом США, сохранив неплохие отношения с Пакистаном и улучшив отношения с Россией, став ее важным партнером. В свою очередь, отношения Индии и Соединенных Штатов продолжают улучшаться. США и Великобритания постепенно переориентировались с сотрудничества с Пакистаном на сотрудничество с Индией, прекрасно понимая, что в новых условиях Индия может стать наиболее серьезной альтернативой Китаю в Азии.



Отношения Пакистана и Соединенных Штатов также постепенно ухудшаются. Во-первых, Исламабаду не нравится значительное улучшение американо-индийских отношений. Соединенные Штаты оказывают Индии большую поддержку, что не может не тревожить власти Пакистана. Поскольку США свернули военную помощь Пакистану, налаживая дальнейшее сотрудничество с Индией, власти страны обеспокоены возможным ухудшением пакистанских позиций в Южной Азии, в первую очередь – по кашмирскому вопросу.



Во-вторых, Соединенные Штаты продолжают нападки на Пакистан, обвиняя его в сотрудничестве с террористическими организациями. Это уже вопрос идеологического характера. Дело в том, что значительная часть этих организаций в свое время формировалась если не при прямом участии, то при попустительстве со стороны США. Сейчас, когда «джинн вырвался из бутылки», Соединенные Штаты продолжают обвинять в этом кого угодно, только не самих себя.



Для Пакистана поддержка ряда радикальных организаций – вопрос идеологический. Надо понимать, что Пакистан – исламская республика, религия в ее жизни играет огромную роль, является единственной скрепой пакистанской национальной идентичности в этой многонациональной стране (Пакистан включает пенджабцев, синдхов, пуштунов, белуджей, кашмирцев и некоторые другие народы). Так просто от поддержки религиозно-фундаменталистских организаций в том же индийском штате Джамму и Кашмир, а также талибов в Афганистане (деятельность «Талибан» в РФ запрещена), Пакистан не откажется. Михаил Хазин: Правительство вступило в предвыборную кампанию на стороне противников Путина



В ноябре 2017 года государственный секретарь США Рекс Тиллерсон призвал Исламабад отказаться от поддержки террористических организаций, так как она «не приносит выгоды стране». Но пакистанские спецслужбы и не думают прекращать поддержку радикальных организаций, поскольку совершенно не согласны с мнением американцев – Исламабад, в отличие от США и Индии, очень заинтересован в расширении влияния религиозно-фундаменталистских организаций в Южной и Центральной Азии. «Исламский пояс», в который Исламабад рассчитывает вовлечь Афганистан, должен стать надежным сдерживающим фактором для геополитических планов Индии.



В-третьих, антиисламская риторика Дональда Трампа, разумеется, не очень нравится современным пакистанским руководителям, хотя бы из тех соображений, что она является оскорбительной для подавляющего большинства населения этой страны. В начале декабря 2017 года Исламабад осудил решение Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля (для верующих мусульман это является принципиальным вопросом).



Несмотря на то, что США продолжают воспринимать Пакистан как страну, на которую они имеют большое влияние, ситуация все же меняется. Вряд ли Вашингтону и Исламабаду удастся договориться по целому ряду принципиальных вопросов, а значит противоречия между двумя государствами будут нарастать. Естественно, что в такой ситуации Пакистан будет искать все более активных контактов с Китаем, а через Китай – и с Российской Федерацией.



Конечно, для России в политике Пакистана также мало хорошего. Известно, что в Пакистане базируются многие радикальные группировки, ориентированные на проникновение в республики Средней Азии. В то же время, экономические интересы диктуют необходимость расширения сотрудничества, особенно в контексте дружбы с Китаем. Например, Россия поддерживает идею создания Китайско-Пакистанского экономического коридора (КПЭК) в рамках продвижения известной китайской стратегии «Один пояс, один путь» (ОПОП).



Конечно, Индии такая позиция России не по душе, так как в Дели опасаются дальнейшего развития китайско-пакистано-российских отношений. Сложность ситуации в том, что Индия также остается важным экономическим и политическим партнером Российской Федерации, ухудшать отношения с которой сейчас также не следует. Не заинтересована в порче отношений с Россией и Индия, которой приходится в настоящее время балансировать между Москвой и Вашингтоном, оглядываясь также и на то, что думает и делает Пекин. Серьезные изменения во внешней политике Российской Федерации последовали за нарушением традиционных раскладов, сложившихся в мире в течение второй половины ХХ века. Не так давно представители России подчеркнули, что не возражают против вступления Пакистана в Группу ядерных поставщиков. Напомним, что ГЯП была создана в 1975 году для предотвращения распространения ядерного вооружения и на раннем этапе своего существования включала в свой состав СССР, США, Великобританию, Канаду, Францию, ФРГ и Японию. В настоящее время в ГЯП входит 48 государств, однако Пакистан в их числе отсутствует.Между тем, отношения между Россией и Пакистаном очень долгое время нельзя было назвать не то что дружественными, но даже просто нейтральными. Практически с момента своего создания в процессе деколонизации Британской Индии, Пакистан оказался в орбите стратегических интересов США и Великобритании. Хотя дипломатические отношения между Советским Союзом и Пакистаном были установлены уже 1 мая 1948 года, в действительности и СССР, и Пакистан относились друг к другу весьма напряженно. Пакистан беспокоили союзные отношения СССР и Индии, в свою очередь Советский Союз рассматривал Пакистан как важнейшего союзника США в Южной Азии. До 1951 года Пакистан оставался британским доминионом, но и получив в 1951 году полную независимость, став исламской республикой, он не прервал хороших отношений с Лондоном и Вашингтоном. Деятельность коммунистов на территории Пакистана была запрещена, пакистанские спецслужбы активно сотрудничали с американской разведкой, а территория Пакистана использовалась США в качестве основного плацдарма в Южной Азии. Пакистан входил в созданные по инициативе США и Великобритании блоки СЕНТО и СЕАТО, представляя собой один из компонентов системы сдерживания, создаваемой Западом в Южной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.1 мая 1960 года над территорией СССР, в районе Свердловска, советский расчет противовоздушной обороны сбил американский самолет U-2, пилотируемый летчиком Фрэнсисом Пауэрсом. Как выяснилось, в воздух самолет поднялся с территории Пакистана. Естественно, что эта ситуация также негативно отразилась на советско-пакистанских отношениях. В то время Советским Союзом руководил Никита Хрущев, не скупившийся на крепкие выражения и угрозы. Москва даже угрожала нанести удар по базе военно-воздушных сил Пакистана. Поскольку Советский Союз продавал оружие Индии и вообще выстраивал с Индией позитивные экономические и политические взаимоотношения, в Пакистане также рассматривали СССР как противника.Еще более ухудшились отношения между двумя государствами в 1970-е – 1980-е годы. Краткий период налаживания отношений имел место лишь в середине 1970-х гг., когда в Пакистане пришло к власти правительство Зульфикара Али Бхутто. Новый глава государства взял курс на изменение внешней политики страны и развитие добрососедских отношений с другими государствами, принес официальные извинения недавно созданному государству Бангладеш (бывшему Восточному Пакистану), вывел Пакистан из проамериканского блока СЕАТО. Естественно, что эти перемены не могли не спровоцировать ответную реакцию правых пакистанских кругов, в первую очередь – связанного с США генералитета. В 1977 году в стране произошел военный переворот, в результате которого к власти пришел генерал Мухаммед Зия-уль-Хак, известный своими антикоммунистическими взглядами. При власти Зия-уль-Хака отношения между Пакистаном и СССР вновь испортились. В первую очередь, ухудшение отношений было связано с идеологической позицией самого Зия-уль-Хака, который ненавидел коммунистическую идеологию и все, что с ней было связано.В 1979-1989 гг. Пакистан играл важнейшую роль в поддержке движения афганских моджахедов, воевавших против правительства Демократической Республики Афганистан и пришедших ему на помощь советских войск. Именно в этот период Пакистан превратился в открытого противника СССР. Пакистанские инструкторы тренировали моджахедов, в том числе и на территории Пакистана. Полевые командиры активно пользовались данными пакистанской разведки, получали оружие, финансовую помощь от Пакистана, в отрядах моджахедов сражались пакистанские добровольцы и даже военнослужащие регулярной армии.Одной из самых отвратительных страниц в истории пакистанско-советских взаимоотношений стало существование на территории Северо-Западной пограничной провинции Пакистана лагеря Бадабер, где не только осуществлялась подготовка боевиков – моджахедов, но и содержались афганские и советские военнопленные. Условия содержания военнопленных были ужасающими, при том, что лагерь функционировал на территории Пакистана, который официально не разрывал дипломатические отношения с Советским Союзом. Именно в этом лагере 26 апреля 1985 года вспыхнуло легендарное восстание советских военнопленных, жестоко подавленное моджахедами Бурхануддина Раббани при прямой поддержке пакистанских регулярных вооруженных сил.В жестоком подавлении восстания советских военнопленных участвовали артиллерийские и танковые подразделения 11-го армейского корпуса вооруженных сил Пакистана и вертолеты пакистанских военно-воздушных сил. Пакистанское руководство, опасаясь советской реакции, старалось всячески замолчать и сам факт восстания в лагере Бадабер, и жестокую расправу над восставшими, и участие в расправе пакистанских военнослужащих. Тем не менее, как известно, со стороны СССР какой-либо жесткой реакции не последовало – Москва ограничилась дежурной нотой протеста.Отношения между постсоветской Россией и Пакистаном стали постепенно улучшаться. Свою роль сыграл, безусловно, распад Советского Союза. Если прежде Пакистан воспринимал СССР как своего прямого противника, контролировавшего Среднюю Азию и Афганистан, то после распада советского государства политическая ситуация изменилась. У Пакистана и России появились общие проблемы, включая борьбу с терроризмом в регионе. В 2007 году, впервые за 38 лет, премьер-министр России Михаил Фрадков посетил Пакистан с официальным визитом, встретившись с главой государства Первезом Мушаррафом. Рост интереса к двусторонним отношениям был обусловлен, в первую очередь, экономическими причинами – страны нуждались в расширении объемов торговли.Конечно, традиция дружественных отношений России и Индии никуда не исчезла, более того – до сих пор в Москве подчеркивают приоритет российско-индийских отношений, но экономические интересы в современном мире становятся все более значимыми. Так, европейские и американские санкции против России заставили Москву искать новых партнеров. О том, что России пора «начать смотреть на Восток», говорили еще в конце 1990-х – начале 2000-х гг., а сегодня это уже свершившийся факт. Россию интересуют рынки сбыта энергетического сырья в Китае и Индии. В частности, Россия планирует построить огромный газопровод для поставок газа из Ирана в Индию. Понятно, что этот газопровод должен пройти через территорию Пакистана, но тогда требуется согласие пакистанской стороны.Кроме того, противником прокладки газопровода являются Соединенные Штаты Америки и России необходимо подчеркнуть, что она может стать не менее ценным для Пакистана партнером, чем США. Поэтому Россия все активнее старается взаимодействовать с Пакистаном по целому ряду важных направлений. Например, премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Хазид Хакан Аббаси пришли к договоренностям о прокладке морского газопровода, в которой Пакистан примет активное участие. Работает пакистано-российская комиссия, которая призвана определить дальнейшие наиболее перспективные сферы сотрудничества в научно-технической, экономической и торговой областях.Свою роль играют и китайско-российские отношения. В позднесоветское время и Китай, и Пакистан были стратегическими противниками Индии и Советского Союза. Поэтому они спокойно могли сотрудничать с Соединенными Штатами. Сейчас ситуация изменилась кардинальным образом. Китай является главным экономическим и политическим конкурентом США, сохранив неплохие отношения с Пакистаном и улучшив отношения с Россией, став ее важным партнером. В свою очередь, отношения Индии и Соединенных Штатов продолжают улучшаться. США и Великобритания постепенно переориентировались с сотрудничества с Пакистаном на сотрудничество с Индией, прекрасно понимая, что в новых условиях Индия может стать наиболее серьезной альтернативой Китаю в Азии.Отношения Пакистана и Соединенных Штатов также постепенно ухудшаются. Во-первых, Исламабаду не нравится значительное улучшение американо-индийских отношений. Соединенные Штаты оказывают Индии большую поддержку, что не может не тревожить власти Пакистана. Поскольку США свернули военную помощь Пакистану, налаживая дальнейшее сотрудничество с Индией, власти страны обеспокоены возможным ухудшением пакистанских позиций в Южной Азии, в первую очередь – по кашмирскому вопросу.Во-вторых, Соединенные Штаты продолжают нападки на Пакистан, обвиняя его в сотрудничестве с террористическими организациями. Это уже вопрос идеологического характера. Дело в том, что значительная часть этих организаций в свое время формировалась если не при прямом участии, то при попустительстве со стороны США. Сейчас, когда «джинн вырвался из бутылки», Соединенные Штаты продолжают обвинять в этом кого угодно, только не самих себя.Для Пакистана поддержка ряда радикальных организаций – вопрос идеологический. Надо понимать, что Пакистан – исламская республика, религия в ее жизни играет огромную роль, является единственной скрепой пакистанской национальной идентичности в этой многонациональной стране (Пакистан включает пенджабцев, синдхов, пуштунов, белуджей, кашмирцев и некоторые другие народы). Так просто от поддержки религиозно-фундаменталистских организаций в том же индийском штате Джамму и Кашмир, а также талибов в Афганистане (деятельность «Талибан» в РФ запрещена), Пакистан не откажется.В ноябре 2017 года государственный секретарь США Рекс Тиллерсон призвал Исламабад отказаться от поддержки террористических организаций, так как она «не приносит выгоды стране». Но пакистанские спецслужбы и не думают прекращать поддержку радикальных организаций, поскольку совершенно не согласны с мнением американцев – Исламабад, в отличие от США и Индии, очень заинтересован в расширении влияния религиозно-фундаменталистских организаций в Южной и Центральной Азии. «Исламский пояс», в который Исламабад рассчитывает вовлечь Афганистан, должен стать надежным сдерживающим фактором для геополитических планов Индии.В-третьих, антиисламская риторика Дональда Трампа, разумеется, не очень нравится современным пакистанским руководителям, хотя бы из тех соображений, что она является оскорбительной для подавляющего большинства населения этой страны. В начале декабря 2017 года Исламабад осудил решение Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля (для верующих мусульман это является принципиальным вопросом).Несмотря на то, что США продолжают воспринимать Пакистан как страну, на которую они имеют большое влияние, ситуация все же меняется. Вряд ли Вашингтону и Исламабаду удастся договориться по целому ряду принципиальных вопросов, а значит противоречия между двумя государствами будут нарастать. Естественно, что в такой ситуации Пакистан будет искать все более активных контактов с Китаем, а через Китай – и с Российской Федерацией.Конечно, для России в политике Пакистана также мало хорошего. Известно, что в Пакистане базируются многие радикальные группировки, ориентированные на проникновение в республики Средней Азии. В то же время, экономические интересы диктуют необходимость расширения сотрудничества, особенно в контексте дружбы с Китаем. Например, Россия поддерживает идею создания Китайско-Пакистанского экономического коридора (КПЭК) в рамках продвижения известной китайской стратегии «Один пояс, один путь» (ОПОП).Конечно, Индии такая позиция России не по душе, так как в Дели опасаются дальнейшего развития китайско-пакистано-российских отношений. Сложность ситуации в том, что Индия также остается важным экономическим и политическим партнером Российской Федерации, ухудшать отношения с которой сейчас также не следует. Не заинтересована в порче отношений с Россией и Индия, которой приходится в настоящее время балансировать между Москвой и Вашингтоном, оглядываясь также и на то, что думает и делает Пекин. Автор: Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 151 Источник Похожие новости Россия и Пакистан: в чём причины улучшения отношений? Прокуратура ЯНАО бежала от дела США помогут Украине любимыми снайперскими винтовками мексиканских наркоторговцев - M107A1 «Баррет»

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