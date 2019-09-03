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Россия и Монголия вспоминают героев войны на Халхин-Голе

03 сентября 2019, 14:54  •  127 • Война
Два народа – одна победа
Совместный военный парад монгольских и российских военнослужащих, выступление пилотажной группы «Русские витязи», открытие памятника «Воинам Бурятии – участникам боёв на реке Халхин-Гол», монгольско-российский автопробег «Дорогами отцов» из бурятского Улан-Удэ до монгольского Сумбэра через Улан-Батор, возложение венков к мемориальному комплексу советским воинам на горе Зайсан – таков неполный список торжественных мероприятий, организованных Монголией и Россией в рамках празднования 80-летия победы в битве на Халхин-Голе.
В связи с торжествами день 3 сентября объявлен в Монголии выходным. В Национальном историческом музее Монголии в присутствии заместителя министра обороны Монголии Т. Дуламдоржа и Чрезвычайного и Полномочного посла РФ в Монголии И. К. Азизова открыта выставка архивных документов «Халхин-гол-1939» под девизом «Два народа – одна победа»
Монгольский народ и через восемь десятилетий после победы на Халхин-Голе помнит о вкладе советских людей в защиту суверенитета и независимости Монголии. Бои на Халхин-Голе продолжались с 11 мая по 16 сентября 1939 г. и были для японской армии репетицией Второй Мировой войны.
После оккупации японцами Китая на его территории вблизи границы с Монголией было создано марионеточное государство Манчжоу-го. Устами правителей Манчжоу-го Япония предъявила требования к Монгольской Народной Республике – перенести границу вглубь на 25 км. Получив отказ, японцы вторглись на монгольскую территорию.
Объединённая советско-монгольская группировка войск под командованием полководцев Жукова и Чойболсана нанесла японцам серьёзное поражение. Это заставило Токио в последующем отказаться от планов нападения на Советский Союз.
Усилия Монголии по увековечиванию памяти советских воинов-освободителей контрастируют с попытками «цивилизованной» Европы вычеркнуть имя советского солдата из истории. На фоне лицемерия представителей европейских государств, собравшихся 1 сентября в Польше на траурные мероприятия в связи с 80-летием начала Второй Мировой войны и не отдавших дань памяти жертвенности Советского Союза, действия Улан-Батора – благородный жест.
В западной историографии встречаются недобросовестные попытки оправдать действия японской военщины на Халхин-Голе. Придумываются версии, будто монгольские кочевники в поисках пастбищ постоянно нарушали границы Манчжоу-го, вынудив японцев принять контрмеры. Неужели, однако, блуждание кочевников через границу могло заставить Японию начать войну против Монголии с участием пятидесяти тысяч солдат, бронетехники и авиации? И что, как не экспансионистские планы японских милитаристов, заставило Японию годом ранее вторгнуться на территорию СССР у озера Хасан, где после двухнедельных боёв японцы были также разбиты?
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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