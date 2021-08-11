Россия и Молдавия договорились об отмене ограничений на экспорт - Козак

Москва и Кишинёв договорились о взаимном снятии ограничений на экспорт продукции, сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак.

Россия и Молдавия смогли договориться о взаимном снятии ограничений на экспорт продукции. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Козак после встречи с президентом Молдавии Майей Санду.

Речь идёт о встрече, которая прошла в столице Молдавии, куда в среду, 11 августа, русский вице-премьер прибыл с рабочим визитом. Помимо главы государства он встретился с руководителями МИД и МВД, а также с вице-премьером по инфраструктуре и региональному развитию.