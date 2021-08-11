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Россия и Молдавия договорились об отмене ограничений на экспорт - Козак
11 августа 2021, 21:55 • 15 • Политика
Москва и Кишинёв договорились о взаимном снятии ограничений на экспорт продукции, сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак.
Россия и Молдавия смогли договориться о взаимном снятии ограничений на экспорт продукции. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Козак после встречи с президентом Молдавии Майей Санду.
Речь идёт о встрече, которая прошла в столице Молдавии, куда в среду, 11 августа, русский вице-премьер прибыл с рабочим визитом. Помимо главы государства он встретился с руководителями МИД и МВД, а также с вице-премьером по инфраструктуре и региональному развитию.
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