Россия и Малайзия покорно ждут начала судебного фарса в Гааге по MH17 • 53 • Аналитика

Чуть более чем через месяц - 9 марта - в окружном суде нидерландской Гааги начнётся процесс по делу о крушении 17 июля 2014 года над Донбассом авиалайнера Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам—Куала-Лумпур.



Обвиняемых уже назначили

Международная следственная группа (JIT) по делу о сбитом над Донбассом малайзийском Boeing уже объявила, что обвинение предъявлено троим гражданам России: бывшему главе вооруженных сил ДНР Игорю Гиркину (Стрелкову), командиру разведгруппы Сергею Дубинскому с позывным «Хмурый» и его заместителю Олегу Пулатову с позывным «Гюрза», а также гражданину Украины Леониду Харченко (позывной – «Крот»).







В качестве основной версии следственная группа уже сделала свой главный вывод: малайзийский Boeing 777-200 был сбит (все 298 находившихся на борту человек погибли) ракетой зенитного комплекса (ЗРК) «Бук», доставленного в зону боевых действий с территории России из 53-й бригады ПВО, расквартированной под Курском.



В Гааге замахнулись на долгий и громкий процесс. Под предлогом особой его публичности дело будет рассматриваться не в здании окружного суда, а в большом зале Юридического комплекса, расположенного рядом с аэропортом Схипхол.



Представлен график процесса. Он пройдёт в течение 25 недель: 9-13 марта 2020 года; 23-27 марта, 8 июня-3 июля; 31 августа-13 ноября; 1 февраля-26 марта 2021 года. Любопытствующая публика сможет следить за происходящим в зале суда с помощью интернет-трансляции.

Для удобства зрителей Нидерланды внесли изменение в своё законодательство, предусматривающее теперь использование в ходе процесса английского языка. Официальных представителей России (обвиняемой в катастрофе над Донбассом) и Малайзии (ей принадлежит сбитый Boeing) голландцы на процесс не пригласили. Уже один только этот факт вызывает вопросы.



Координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бунк сказал журналистам, что от России, Малайзии и любых других стран в заседании могут участвовать "наблюдатели". Для этого они должны подать официальную заявку. Таковы стартовые условия процесса в Гааге. Другими словами: в качестве наблюдателей - хотите, приезжайте; не хотите - сидите дома и смотрите онлайн трансляцию на английском. Судебный фарс...



Куда делись неудобные для следствия доказательства?



Появление России в списке нежелательных участников процесса объяснимо. Её назначили виновной сразу после катастрофы над Донецком. Собственно, с этого трагического происшествия началась новая страница в международных отношениях, когда обвинение группы доминирующих в мире стран становится важнее реальных доказательств.



Уже потом будет «высокая вероятность» причастности России к инциденту в английском Солсбери, вмешательства в американские и прочие выборы, каталонский референдум. Кремль бездоказательно обвинят ещё в дюжине больших и малых политических коллизий, встряхнувших западную элиту.



Катастрофа с малайзийским Boeing, пожалуй, стала первым примером, когда Запад под предлогом причастности России к происшествию проигнорировал все представленные ею доказательства: данные со спутников, документы, материалы о том, что ракета, сбившая авиалайнер, ещё с советских времен была на Украине, свидетельства очевидцев и пр.



Зато JIT полностью обнулила ответственность Киева за трагедию. Не слышно более о том, что Украина обязана была закрыть небо над районом боевых действий. Нет сведений о диспетчере, контролировавшем воздушное движение в районе катастрофы. Он выпал из поля зрения. Неизвестно, где находятся плёнки с записями переговоров между экипажами самолётов и службой воздушного движения. Кто-то старательно убрал из материалов дела всё, что противоречило сомнительной версии международной следственной группы о причинах катастрофы Boeing Malaysia Airlines.



Почему мы не объединили свои действия с Малайзией?

Малайзия в компанию с Россией попала потому, что усомнилась в выводах следствия и правомочности нидерландского расследования. С самого начала её грубо отодвинули от этого процесса. Дошло до того, что прилетевшим в Киев представителям страны-собственника сбитого лайнера власти Украины воспрепятствовали в проведении своего расследования.



Об этом в документальном фильме голландского журналиста Макса ван дер Верффа рассказал бывший руководитель группы следователей при правительстве Малайзии полковник Мохамад Сакри. Полковнику пришлось провести целую секретную операцию, чтобы получить чёрные ящики самолета.







Ими настойчиво пытались завладеть США и Украина. По словам Сакри, украинские власти заблокировали малайзийцам доступ к месту катастрофы, после чего полковник с группой из 11 человек, включая медиков и военнослужащих, тайно отправился в Донецк.



Чёрные ящики MH17 полковник Сакри получил в Донецке 22 июля 2014 года. Поле этого сотрудники наблюдательной миссии ОБСЕ, представители украинских властей и агенты ФБР последовательно требовали от Сакри передать ящики им, но малайзийцы (как хозяева лайнера) смогли отстоять своё право на эти важные устройства.



Но в итоге Малайзия оказалась за бортом расследования. Но следить за его ходом продолжала.



К примеру, старший следователь по цифровой экспертизе малайзийской фирмы OG IT Forensic Services Акаш Розен обратил внимание, что аудиозаписи переговоров следственной группой JIT подверглись монтажу. В следственной группе эти претензии попросту проигнорировали.



В свою очередь премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад скоро убедился, что расследование стало политизированным, приобрело ярко выраженную антироссийскую направленность. В интервью авторам уже упомянутого здесь фильма премьер заявил: «США, Нидерланды и Австралия не заинтересованы в установлении истинных причин крушения».



В таких условиях вполне логично было властям России и Малайзии объединиться. Создать совместную следственную группу, по итогам работы которой провести свой судебный процесс о крушении лайнера Malaysia Airlines. Однако наступательная дипломатия, видимо, не в чести. На Смоленской площади предпочли ограничиться невнятными комментариями своего официального представителя на её персональной страничке в Facebook.



Меж тем, Запад не только не стесняется активно влиять на действия международных инстанций. Для достижения своих целей он откровенно манипулирует устоявшимися юридическими нормами, подменяя их политической целесообразностью.



Так было, например, когда Стокгольмский арбитраж рассматривал спор «Нафтагаза» и «Газпрома». При одних и тех же обстоятельствах арбитраж отказал российской компании в её иске, мотивируя своё решение слабостью украинской экономики, неспособной на многомиллиардные выплаты. И тут обязал «Газпром» выплатить штраф «Нафтагазу», дабы поддержать падающую экономику Украины.



Похожую мотивацию и логику надо ждать от судебного процесса в Гааге. Многомесячное пропагандистское действо даст простор для надуманных обвинений и неподтверждённых фактов. За этим фарсом Россия и Малайзия будут покорно наблюдать со стороны. К иным действиям, судя по всему, пока не готовы. Чуть более чем через месяц - 9 марта - в окружном суде нидерландской Гааги начнётся процесс по делу о крушении 17 июля 2014 года над Донбассом авиалайнера Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам—Куала-Лумпур.Международная следственная группа (JIT) по делу о сбитом над Донбассом малайзийском Boeing уже объявила, что обвинение предъявлено троим гражданам России: бывшему главе вооруженных сил ДНР Игорю Гиркину (Стрелкову), командиру разведгруппы Сергею Дубинскому с позывным «Хмурый» и его заместителю Олегу Пулатову с позывным «Гюрза», а также гражданину Украины Леониду Харченко (позывной – «Крот»).В качестве основной версии следственная группа уже сделала свой главный вывод: малайзийский Boeing 777-200 был сбит (все 298 находившихся на борту человек погибли) ракетой зенитного комплекса (ЗРК) «Бук», доставленного в зону боевых действий с территории России из 53-й бригады ПВО, расквартированной под Курском.В Гааге замахнулись на долгий и громкий процесс. Под предлогом особой его публичности дело будет рассматриваться не в здании окружного суда, а в большом зале Юридического комплекса, расположенного рядом с аэропортом Схипхол.Представлен график процесса. Он пройдёт в течение 25 недель: 9-13 марта 2020 года; 23-27 марта, 8 июня-3 июля; 31 августа-13 ноября; 1 февраля-26 марта 2021 года. Любопытствующая публика сможет следить за происходящим в зале суда с помощью интернет-трансляции.Для удобства зрителей Нидерланды внесли изменение в своё законодательство, предусматривающее теперь использование в ходе процесса английского языка. Официальных представителей России (обвиняемой в катастрофе над Донбассом) и Малайзии (ей принадлежит сбитый Boeing) голландцы на процесс не пригласили. Уже один только этот факт вызывает вопросы.Координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бунк сказал журналистам, что от России, Малайзии и любых других стран в заседании могут участвовать "наблюдатели". Для этого они должны подать официальную заявку. Таковы стартовые условия процесса в Гааге. Другими словами: в качестве наблюдателей - хотите, приезжайте; не хотите - сидите дома и смотрите онлайн трансляцию на английском. Судебный фарс...Появление России в списке нежелательных участников процесса объяснимо. Её назначили виновной сразу после катастрофы над Донецком. Собственно, с этого трагического происшествия началась новая страница в международных отношениях, когда обвинение группы доминирующих в мире стран становится важнее реальных доказательств.Уже потом будет «высокая вероятность» причастности России к инциденту в английском Солсбери, вмешательства в американские и прочие выборы, каталонский референдум. Кремль бездоказательно обвинят ещё в дюжине больших и малых политических коллизий, встряхнувших западную элиту.Катастрофа с малайзийским Boeing, пожалуй, стала первым примером, когда Запад под предлогом причастности России к происшествию проигнорировал все представленные ею доказательства: данные со спутников, документы, материалы о том, что ракета, сбившая авиалайнер, ещё с советских времен была на Украине, свидетельства очевидцев и пр.Зато JIT полностью обнулила ответственность Киева за трагедию. Не слышно более о том, что Украина обязана была закрыть небо над районом боевых действий. Нет сведений о диспетчере, контролировавшем воздушное движение в районе катастрофы. Он выпал из поля зрения. Неизвестно, где находятся плёнки с записями переговоров между экипажами самолётов и службой воздушного движения. Кто-то старательно убрал из материалов дела всё, что противоречило сомнительной версии международной следственной группы о причинах катастрофы Boeing Malaysia Airlines.Малайзия в компанию с Россией попала потому, что усомнилась в выводах следствия и правомочности нидерландского расследования. С самого начала её грубо отодвинули от этого процесса. Дошло до того, что прилетевшим в Киев представителям страны-собственника сбитого лайнера власти Украины воспрепятствовали в проведении своего расследования.Об этом в документальном фильме голландского журналиста Макса ван дер Верффа рассказал бывший руководитель группы следователей при правительстве Малайзии полковник Мохамад Сакри. Полковнику пришлось провести целую секретную операцию, чтобы получить чёрные ящики самолета.Ими настойчиво пытались завладеть США и Украина. По словам Сакри, украинские власти заблокировали малайзийцам доступ к месту катастрофы, после чего полковник с группой из 11 человек, включая медиков и военнослужащих, тайно отправился в Донецк.Чёрные ящики MH17 полковник Сакри получил в Донецке 22 июля 2014 года. Поле этого сотрудники наблюдательной миссии ОБСЕ, представители украинских властей и агенты ФБР последовательно требовали от Сакри передать ящики им, но малайзийцы (как хозяева лайнера) смогли отстоять своё право на эти важные устройства.Но в итоге Малайзия оказалась за бортом расследования. Но следить за его ходом продолжала.К примеру, старший следователь по цифровой экспертизе малайзийской фирмы OG IT Forensic Services Акаш Розен обратил внимание, что аудиозаписи переговоров следственной группой JIT подверглись монтажу. В следственной группе эти претензии попросту проигнорировали.В свою очередь премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад скоро убедился, что расследование стало политизированным, приобрело ярко выраженную антироссийскую направленность. В интервью авторам уже упомянутого здесь фильма премьер заявил: «США, Нидерланды и Австралия не заинтересованы в установлении истинных причин крушения».В таких условиях вполне логично было властям России и Малайзии объединиться. Создать совместную следственную группу, по итогам работы которой провести свой судебный процесс о крушении лайнера Malaysia Airlines. Однако наступательная дипломатия, видимо, не в чести. На Смоленской площади предпочли ограничиться невнятными комментариями своего официального представителя на её персональной страничке в Facebook.Меж тем, Запад не только не стесняется активно влиять на действия международных инстанций. Для достижения своих целей он откровенно манипулирует устоявшимися юридическими нормами, подменяя их политической целесообразностью.Так было, например, когда Стокгольмский арбитраж рассматривал спор «Нафтагаза» и «Газпрома». При одних и тех же обстоятельствах арбитраж отказал российской компании в её иске, мотивируя своё решение слабостью украинской экономики, неспособной на многомиллиардные выплаты. И тут обязал «Газпром» выплатить штраф «Нафтагазу», дабы поддержать падающую экономику Украины.Похожую мотивацию и логику надо ждать от судебного процесса в Гааге. Многомесячное пропагандистское действо даст простор для надуманных обвинений и неподтверждённых фактов. За этим фарсом Россия и Малайзия будут покорно наблюдать со стороны. К иным действиям, судя по всему, пока не готовы. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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